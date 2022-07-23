Не переживайте: врач развенчала главные мифы о седых волосах

Седина у человека появляется в разное время, но это абсолютно нормально. Не стоит этого стесняться.

Такое мнение озвучила медик Екатерина Бакико и рассказала о главных мифах, связанными с волосами.

Что вызывает седые волосы?

На появление седины влияет генетическая предрасположенность, поэтому посмотрите на своих родителей, у вас, вероятно, будет так же.

Возраст.

Среднестатистически люди начинают седеть в 30 лет, хотя может быть и раньше.

Раса

Европеоидная седеет быстрее других, примерно с 20 летнего возраста.

Стресс.

После травматических событий люди могут заметить больше седины.

Внутреннее состояние организма (наличие некоторых автоиммунных болезней, пищевые дефициты, включая витамин B12, фолиевую кислоту, медь, железо и кальций).

Курение.

Нужно ли избавляться от седых волос?

Нет, это ваша приличная особенность, и восприятие себя такими, какие мы являемся – очень важно. Вы красивы с вашим цветом волос. Седина – это нормально, это не болезнь, и не то, чего следует стесняться.

Можно ли предупредить поседение или приостановить его?

Это сложная задача.

Для начала ведите здоровый образ жизни (сбалансированное питание, сон, физическая активность). Скорректируйте пищевые дефициты, если они имеют место. Бросьте курить.

Главные мифы про седину