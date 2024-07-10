Підняли дівчинку у синьо-жовтому вбранні: відео з концерту Rammstein підкорило мережу
Німецький гурт Rammstein на одному зі своїх концертів зворушив публіку несподіваним вчинком. Зокрема, учасники колективу запросили на сцену дівчинку, яка була у сукні кольорів українського прапора.
Про це пише РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на ролик, який вже оприлюднили у соцмережі X (колишній Twitter).
Rammstein вразили слухачів
Під час виконання пісні Sonne артисти пливли на надувному човні. В якийсь момент соло-гітарист Ріхард Круспе помітив у натовпі маленьку дівчинку, яка була одягнена у синьо-жовте вбрання.
Музикант взяв її на руки та посадив до човна, після чого продовжив рух далі вздовж сцени, де співав фронтмен колективу Тілль Ліндеманн.
Залишається невідомим, в якому саме місті був знятий ролик. Але деякі юзери в коментарях під відео говорять, що це нібито відбулося в Іспанії.
Якщо ознайомитися з розкладом концертів Rammstein на їхньому офіційному сайті, то можна побачити, що вони відіграли концерт у Барселоні ще 11 червня.
Також залишається невідомим, чи була та дівчинка українкою, адже автор відео не став цього уточнювати.
Где то на концерте Rammstein . pic.twitter.com/Qnm3AAsQcl— Ivo 2 ♥️ (@Ivo21840813) July 9, 2024
Реакція мережі
Тим не менше, українці продовжують дякувати виконавцям за зворушливий жест та не шкодують для знаменитостей теплих слів підтримки.
- "З першого дня війни Rammstein на боці України. До нас у ЛА вони приїжджали у 2022-му, з цим же концертом, офігенне було видовище"
- "Чудовий жест з боку Rammstein!"
- "Це в Іспанії, наскільки нам відомо"
- "Як чудово! Це дуже зворушливо".
Що відомо про позицію Rammstein по відношенню до України
Влітку 2022 року Ліндеманн підняв український стяг на одному зі своїх концертів, який проходив тоді у Цюріху, Швейцарія. Прапор артистові передав один із присутніх під час виконання ним пісні Angel.
Крім того, колектив скасував усі концерти, які були заплановані на 2022 рік в країні-агресорці. На сайті артистів можна було побачити офіційну заяву, яка була оприлюднена кількома мовами, - німецькою, українською та російською.
"Гурт Rammstein хотів би висловити підтримку народу України, який чинить опір жахливій агресії з боку російського уряду. Насамперед у цей момент ми глибоко співчуваємо українському народові й відчуваємо скорботу через їхні страждання", - писали музиканти.
Але після цього фронтмен Rammstein вирішив здивувати шанувальників з України не таким приємним вчинком. Він випустив кліп, до якого були причетні росіяни.
Ролик на пісню Zunge був створений у співпраці з кліпмейкеркою з Росії Анною Цукановою-Котт, а самі зйомки проходили у Москві.
Відомо, що відео зняли ще у 2021 році, проте презентувати його Тілль вирішив лише у вересні 2023. Такий вчинок зі свого боку він ніяк не став коментувати.
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