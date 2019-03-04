Пицца из ада: чем кормят детей в школьной столовой Крыма

Комментаторы посчитали подобное отношение к детям неприемлимым и жестоким
В аннексированном Россией Крыму в школьной столовой детям продают ужасного состояния и вида еду. Увиденное действительно поражает. Соответствующее фото опубликовала RoksolanaToday&Крым в Twitter.
"Севастополь. Это продают детям по 35 рублей за штуку в школьной столовой! Школа № 34. Это пицца", - прокомментировали фотографию школьной "вкуснятины".
Подписчики мигом отреагировали на увиденное и принялись выражать свое мнение. Комментаторы посчитали подобное отношение к детям неприемлимым и жестоким:
"Мечтали о камнях с неба, а получили уголёк";
"Итальянцы удивятся";
"Пицца из ада!";
"Повара надо убить!";
"Зачем детей травить?";
"Родительский комитет следит за поставками продуктов и приготовлением еды?"
Напомним, что В оккупированном Крыму обнаружилась новая катастрофа: местными был сфотографирован солёный пень, что связано с изменениями в почве. Залив на западе Азовского моря стал солонее, а деревья начали все чаще гибнуть.
Как сообщалось ранее, недавно в сети показали фото со строительства железной дороги, которая будет проходить по построенному оккупантами Крымскому мосту. В кадрах четко видны несостыковки в плитах, которые укладывают строители.
Также мы писали о том, что в оккупированном Крыму возможна новая экологическая катастрофа - в селе Перекоп, которое находится недалеко от завода "Крымский Титан" снова появился неприятный запах.