Побочные эффекты и разрушение печени: почему нельзя сочетать лекарства и алкоголь

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И. о. министра перечислила все препараты, которые могут пагубно сказаться на организме в сочетании с алкоголем

Исполняющая обязанности министра охраны здоровья Украины Уляна Супрун объяснила украинцам, почему нельзя сочетать прием лекарств с алкогольными напитками и рассказала, какие серьезные последствия такое сочетание может вызвать. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Супрун напомнила, что иногда хочется отдохнуть или что-то отпраздновать, но если человек принимает лекарства, то она не рекомендует при этом пить алкоголь. На самом деле не все антибиотики несовместимы с алкоголем и Супрун назвала те, которые категорически нельзя принимать вместе.

"После долгих научных исследований стало известно, что алкоголь полностью несовместим лищь с такими антибиотиками: цефамандол, цефоперазон, цефотетан, хлорамфеникол, гризеофульвин, изониазид, метронилназол, нитрофурантоин, сульфаметоксазол, сульфаквазол, линезолид, доксициклин. Обратите внимание - это названия действующего вещества, а не препарата", - перечислила и. о. министра.

Она отметила, что эти препараты в сочетании с алкоголем вызовут мгновенное опьянение, тошноту и другие симптомы. Кроме того, некоторые з этих препаратов очень токсичны для печени и в сочетании с алкоголем будут действовать разрушительно.

Супрун объяснила, что кроме антибиотиков есть и другие препараты, которые нельзя сочетать с алкоголем, так как они могут вызвать серьезные побочные эффекты.

"Основные группы препаратов, несовместимые с алкоголем:

- Обезболивающие и противовоспалительные препараты (ибупрофен, ацетилсалициловая кислота и другие). Возможны язва желудка, кровотечение, боль в желудке, повреждения печени.

- Для сердечно-сосудистых заболеваний (в частности, нитроглицерин). Они вызывают аритмию или тахикардию, головокружение, перепады давления, потерю сознания.

- Диабетические. Алкоголь в сочетании с ними очень сильно снизит уровень сахара в крови. Возможны тошнота, головная боль, покраснение лица, перепады давления и частоты сердечных сокращений.

- Некоторые антидепрессанты и ингибиторы моноаминов-оксидазы - их сочетание с тирамином красного вина критически повышает давление.

- Антигистаминные препараты. Алкоголь усиливает побочные эффекты от них: или сонливость, или падение давления и риск потери равновесия.

- Препараты, которые прописывают при тревожности и эпилепсии. Их сочетание с алкоголем приводит к нарушению памяти, координации, ухудшение дыхания, головокружение. Есть риск передозировки.

- Препараты для лечения артрита (например, диклофенак). Возможны язвы, желудочное кровотечение, повреждение печени.

- Антикоагулянты. В зависимости от дозы, возможны или внутренние кровотечения, или наоборот, тромбоз.

- Витамины и минералы, в том числе из еды. Алкоголь препятствует усвоению витаминов В1, В9, В12 и цинка. Витамин В1 необходим для создания нейромедиатора ацетилхолина. Без витаминов В9 и В12 возможно развитие анемии и росту уровня нейротоксического соединения гомоцистеина.

- Лекарства для регуляции уровня холестерина (ряд статинов и ниацин, витамин В3). Повреждение печени, зуд, желудочные кровотечения", - перечислила Уляна Супрун препараты и их побочные эффекты.

Скриншот поста (facebook.com/ulanasuprun)

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