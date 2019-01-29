Не поддаются лечению: врач озвучил осложнения при кори

Некоторые могут привести к инвалидности

В период острой вспышки кори в Украине, во время которой новые заболевшие регистрируются практически каждый день во всех регионах, жителей интересует, какие именно осложнения может взывать эта заразная болезнь. На этот вопрос ответил главный внештатный специалист департамента здравоохранения по вопросам эпидемиологии и иммунопрофилактики Киевской ОГА Сергей Мартынчук в своем интервью для издания "Вести".

Он объяснил, что корь – это очень сложный нейровирус, который может поразить кору головного мозга и вызвать такие страшные осложнения, как энцефалит и коревую пневмонию.

"Корь — это чрезвычайно сложный нейровирус, который поражает кору головного мозга, вызывает энцефалит, приводит к инвалидности и смерти. Особенно опасен он для взрослых людей, у которых он способен вызвать слабоумие. Такие заболевшие заканчивают свою жизнь в психиатрических больницах. Но, как и многие другие вирусы, например, грипп, корь опасна прежде всего осложнениями, которые являются основной причиной смертности при этой болезни. Смертность связана с крайне тяжелой формой коревой пневмонии: заболевшие умирают в реанимации, потому что эти пневмонии не поддаются лечению. Причем ее уровень крайне настораживает. Если в прошлом году от кори умерло 16 человек, то за три недели этого года — уже пятеро", - объяснил Мартынчук.

Он отметил, что симптомы кори могут быть очень размытыми, но при любой сложности заболевания присутствует лихорадка, кашель, насморк, конъюнктивит и сыпь.

"Появляется сыпь всегда с верхней части тела, с головы, и затем опускается к низу. Кроме того, сыпь может проявляться в виде пятен Бельского-Филатова-Коплика, которые покрывают слизистую рта изнутри и напоминают остатки манной каши", - рассказал врач.

Также он обратил внимание, что при возникновении всех этих симптомов нужно немедленно обратиться к врачу. И хотя специфического лечения от кори не существует, медики помогут снять симптоматику и поддержать организм пациента.

"Важно подчеркнуть, что мы говорим исключительно о подозрении на корь. Ведь диагноз выставляется не только клинически, он должен быть подтвержден лабораторно. То есть делается анализ на определение наличия вируса в крови, и только так устанавливается окончательный диагноз. Конечно, при подозрении на корь лечение начинают немедленно, не дожидаясь результатов анализов", - добавил Мартынчук и напомнил, что вакцинация поможет избежать осложнений.

Напомним, ранее мы писали о том, что во Львове 16-летняя девушка впала в кому, так как у нее не было прививки от кори.

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