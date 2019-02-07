Подстерегал детей возле школы: в Луцке поймали извращенца (фото)

Жители Луцка обнаружили под стенами школы эксгибициониста, который разгуливает по улицам и пристает к маленьким девочкам. Об этом сообщила Екатерина Новак в Facebook-сообществе "Теревені про Луцьк".

Фото мужчины, который "демонстрирует" свой половой орган, опубликовали в группе с просьбой помочь опознать извращенца. Также девушка предостерегла тех, у кого есть несовершеннолетние дети.

В комментарии изданию "Волынь Post" женщина объяснила, что сама в детстве попала в подобную ситуацию. По ее словам, мужчины с такими отклонениями не просто показывают детям свои гениталии, но и могут хватать за руки. Связано это с тем, что страх детей приносит развратникам удовольствие.

Фото: (facebook.com/Теревені про Луцьк)

Пользователи отметили, что в подобных ситуациях необходимо обращаться в полицию. Некоторые отметили, что возле садика 32 и 16 также нередко можно встретить извращенцев:

"Я считаю, что надо собрать свидетелей, подать заявление в полицию и пусть там разбираются с ним";

"И возле областной больницы тоже их полно, и вблизи садиков 32 и 16";

"Я вообще не понимаю как такое возможно, что педофилы разгуливают себе под школами и никому до них нет дела. Где полиция? Таких надо сразу в зону сажать";

"А почему Вы сразу не вызвали полицию?";

Скриншот фото: (facebook.com/Теревені про Луцьк)

Как сообщалось ранее, активисты Запорожья задержали мужчину, которого подозревают в педофилии, и заставили съесть презервативы, которые он захватил на встречу с "девочкой".

Также мы писали о том, что в Харькове жители поймали мужчину, который показывал детям гениталии.

Напомним, в январе в Киевской области в городе Белая Церковь задержали местного жителя, который совершал развратные действия в отношение своей 15-летней падчерицы и ее подружки.