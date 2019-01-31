Как в поликлиниках обманывают украинцев отсутствием вакцин для прививок

Врачи часто отказываются делать прививки, мотивируя это отсутствием вакцин

Если вы пришли в поликлинику с целью сделать профилактическую прививку, к примеру, от кори, которая в этом году особенно сильно "разгулялась" среди детей, а вам отказали по причине "отсутствия вакцины", вы можете показать доктору документ, свидетельствующий об обратном.

Как выяснил журналист РБК-Украина Дмитрий Уляницкий, Министерство здравоохранения ежемесячно поновляет статистические данные об остатках препаратов в каждой области Украины.

В интернете можно найти документ под названием "Информация об остатках иммунобиологических препаратов в регионах Украины, закупленных за средства Государственного бюджета, по состоянию на [дата]".

Уляницкий уверяет, что демонстрация этого документа поможет врачу "побыстрее найти вакцину".

К примеру, согласно этому докумету, в Киеве на 1 января 2019 года было 33595 доз вакцины КПК (корь, паротит, краснуха).

Остатки вакцин в Украине на 01.01.2019 (docs.google.com)

Напомним, ранее мы писали о том, что корь может вызвать серьезные осложнения, порой приводящие к летальному исходу.

К слову, у взрослых корь имеет те же симптомы, что и у детей, только переносится болезнь гораздо тяжелее.

Ранее мы также сообщали, что в реанимацию Львовской областной инфекционной больницы попала 16-летняя девушка с осложнениями от кори. Позже она впала в кому.

Видео: РБК-Украина