Под Полтавой огромная сосулька проломила череп 16-летнему подростку (фото)

Молодой человек получил сильную травму головы

В городе Кременчуг, Полтавская область, медики сообщили в полицию о госпитализации 16-летнего парня, на которого упала большая сосулька. Об этом сообщает Кременчугское отделение полиции.

Инцидент произошел по проспекту Свободы, 124.

По данным медиков, предварительный диагноз - перелом костей черепа и внутренне-мозговая гематома. Пи этом врачи отметили, что состояние парня тяжелое.

Фото: pl.npu.gov.ua

В больницу выехали следственно-оперативная группа полиции. В данный момент устанавливаются причины и обстоятельства данного происшествия.

Напомним, что в Министерстве юстиции рассказали, какие шаги нужно предпринимать, чтобы получить компенсацию за травмы, которые произошли из-за ненадлежащей чистки от снега, льда или сосулек.

Ранее сообщалось, что в Киеве на припаркованный автомобиль во дворе здания обрушилась глыба льда со снегом. В результате падения лед пробил стеклянную панорамную крышу машины.

Мы также писали о том, что в Харькове возле одного дома в разное время на голову двум людям упали сосульки. При этом прохожие получили сложные травмы.