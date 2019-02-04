Помощь военным: раскрыта наглая схема мошенничества

Фото: Мошенники (коллаж РБК-Украина)

Преступники наживаются на волонтерах, которые собирают средства военным, говорит Станислав Кушнаров

Мошенники с каждым днем придумывают все новые схемы “развода” украинцев. В частности, ищут в СМИ и в соцсетях публикации о том, что идет сбор средств на лечение какому-то человеку, а затем звонят волонтеру, чтобы спросить данные его карточки. Таким образом они могут снять со счета волонтера любую сумму.

Об этом в комментарии для Styler рассказал волонтер ОО "Єдність та допомога" Станислав Кушнаров.

"Мы два раза сталкивались с подобным мошенничеством. Звонили один раз мне, а второй раз – родственникам бойца, которому мы тогда собирали деньги. Пытались украсть средства с карты", - говорит он.

Номер телефона якобы заблокировали

Буквально несколько дней назад был новый случай с мошенниками, вспоминает Кушнаров.

"Они выслали запрос одному из мобильных операторов о блокировании карты. На мой номер пришел код от оператора, чтобы подтвердить блокировку. Мошенники тут же позвонили мне, сказали, что "какие-то другие мошенники" сделали заявку на блокирование вашей карты. Попросили сообщить код, который мне пришел, иначе карта будет заблокирована", - вспоминает волонтер.

При этом мошенники представились службой технической поддержки мобильного оператора.

"Конечно, нельзя сообщать им никакого кода. Наглость мошенников просто зашкаливает!" - подчеркивает Станислав Кушнаров.

Представились несуществующей компанией

Во втором случае мошенники звонили и представлялись компанией Transfer Money Pay, которая якобы занималась международной поддержкой денежных переводов.

"Они говорили, что якобы перевод на нашу карту от такого-то человека "завис где-то по пути из-за границы". Словом, что-то непонятное придумали. Нужно было подойти к банкомату и выполнить "ряд несложных действий", иначе деньги якобы так и останутся "висеть в воздухе", - говорит он.

Фото: Мошенники звонили волонтеру и жене участника АТО, которому требовалась помощь (РБК-Украина)

Волонтер подчеркивает: ни в коем случае не надо сообщать реквизиты карты, такие как срок ее действия и CVV-код.

"Они представились несуществующей компанией, ведь такой конторы как Transfer Money Pay вообще не существует. Звонили и мне, и жене бойца, которому собирали деньги на лечение", - говорит он.

Кроме того, что не надо сообщать и публиковать другие цифры с карты, кроме ее номера, надо внимательно относиться к схеме так называемой "блокировки номера телефона".

"Если вам угрожают тем, что карта якобы "заблокирована", - не реагируйте. Если вы сообщите им код, то мошенники могут забрать ваш номер себе на какое-то время. И пока человек поймет, что к чему, они тем временем могут зайти в приложение, например, “приват 24”, и снять оттуда все ваши деньги", - напоминает он.

Напомним, ранее экс-врач Института Рака извинилась перед ветераном АТО накануне его отъезда на лечение в Турцию.

Также недавно волонтеры выпустили благотворительный арт-календарь.

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