Популярные детские вещи, которые на самом деле вредят. Это покупают почти все родители

В список попали такие вещи, как бортики для кроватки, ниблеры, ходунки и другие вещи, которые для многих родителей является мастхевом.

Ходунки неполезны и опасны

Как говорят врачи, ребенок учится всему постепенно, в том числе и ходить. Все должно происходить естественно, по мере укрепления мышц, позвоночника, обретения новых навыков.

Когда вы сажаете неподготовленного ребенка в ходунки, вы можете испортить его осанку в будущем, и это может даже привести к инвалидности.

Кроме того, ребенок может травмироваться - на лестнице или при попадании в колеса постороннего предмета.

Подушка нужна только после 2-х лет

Новорожденным и малышам до достижения двухлетнего возраста подушка будет только мешать.

Взрослый человек имеет плечи значительно шире головы, поэтому подушка ему нужна для поддержки при сне на боку.

У детей же пропорции тела и головы другие, поэтому подушка не нужна при любом положении тела во время сна.

Бортики и мягкие игрушки в кроватке - лишние

Врачи говорят, что единственной мягкой вещью в кроватке должно быть одеяло. Игрушки, бортики и т. д. могут увеличивать риск СВДС (синдрома внезапной детской смерти).

К тому же как игрушки, так и бортики собирают много пыли, там может заводиться аллергенный пылевой клещ.

Фото: детской кроватке не нужны бортики (pixabay)

Ниблер - зря выброшенные деньги

В свое время это изобретение казалось "гениальным". Ниблер - это специальная сеточка, прикрепленная к ручке. В нее кладутся кусочки фрукта или ягоды, и затем их дают грызть (сосать) ребенку. Считается, что таким образом вы защищаете ребенка от случайного проглатывания больших кусков и опасности удушения.

Но медики говорят, что ниблер не учит ребенка жевать, и чем дольше его использовать, тем дольше ребенок не будет понимать, как справляться с кусочками пищи.

Кроме того ниблер может выработать навык сжимания десен вместо правильной работы челюсти при жевании.

Пустышка при грудном вскармливании не нужна

По сути пустышка имеет только сосок, но не имеет ареолы. Поэтому после пустышки малыш вырабатывает навык недостаточно глубоко захватывать грудь и неправильно ее сосет.

Из-за привычки к пустышке ребенок не может высосать достаточно молока. Кроме того замена груди на пустышку не будет стимулировать лактацию и ребенок не дополучит грудное молоко.

Медики считают, если ребенок привыкнет к пустышке, он может отказаться от груди.

Фото: пустышка несовместима с грудным вскармливанием (pixabay)

Круг для плавания на шею может травмировать

Врачи считают, что такое "приложение" для купания может навредить. Ведь в щель между кругом и шеей ребенка может попасть вода, которую ребенок может глотнуть или подавиться.

Кроме того, малыш, который уже может доставать ногами до ванной, может легко перевернуться в воду.

Также для ребенка такое купание может быть стрессом (он не чувствует опоры, находится в нетипичной среде). В результате сон и общее состояние ребенка может ухудшиться.