Последствия испытывают даже малыши: как помочь психике ребенка во время войны

Особенно чутко реагируют на изменения в обществе и семье - дети. Постоянные негативные новости, трудности у родителей, переживания, ежедневный риск прилета ракет - последствия войны в Украине, которые влияют на психику детей.

Уже более четырех месяцев украинские дети живут с постоянным чувством страха. Его усиливают звуки воздушных тревог, взрывов, обстрелов и залпов артиллерии.

Врач говорит, что психотравмирующее событие является потрясением для ощущения ребенком безопасности в этом мире. Поэтому первый шаг - это сделать все, чтобы ребенок снова был в безопасности.

Безопасным местом для ребенка считается место, где все сделано для того, чтобы предотвратить повторную психотравму. Кроме того, важна забота о потребностях ребенка и присутствие рядом близких.

Ребенок в бомбоубежище (фото: Getty Images)

Психологическая помощь детям до 2-х лет

Вы думаете, что дети (тем более в таком возрасте) ничего не понимают и поэтому стрессовая ситуация их не затрагивает. И вы правы. Маленькие дети не понимают. Но они чувствуют!

Все что переживают родители, дети, как сверхчувствительные детекторы считывают. В этом возрасте дети не могут выразить свои переживания словами, но они реагируют телом.

Обычно малыши реагируют:

повышенным плачем и большой раздражительностью,

изменением режима питания и сна,

чрезмерным цеплянием за взрослых.

Малыш ведет себя так не для того, чтобы вас подставить или специально! Это их естественная реакция на стрессовые условия. Или наоборот дети реагируют замиранием. Малыш может почти не дышать, не плакать, не есть.

От родителей нужны:

забота,

тепло,

объятия,

поцелуи,

спокойствие,

укачивание,

колыбельные,

синхронизация дыхания,

Беременные женщины могут помочь своему малышу расслаблением, осознанным дыханием и жизнеутверждающим настроением.

Ребенок в лагере для переселенцев (фото: УНИАН)

Помощь детям от 2 до 6 лет

Умственные и вербальные способности у ребенка этого возраста ограничены. Ребенок этого возраста владеет языком, и понимание мира еще достаточно ограничено собственным опытом ребенка (то есть мир является лишь тем, что ребенок успел познать, почувствовать, попробовать).

Размытые понятия пространства, времени (малышня этого возраста не понимает, когда вы ей говорите "через час", "завтра").

Богатое воображение (магическое мышление: вера в то что можно со стульчика построить ракету и полететь в космос, что можно оживить умершего, что в шкафу живет монстр, и что ребенок обладает какими-то необычайными способностями).

Ребенка беспокоит вопрос смерти, но он не совсем понимает, что умершие не возвращаются.

Ребенок не понимает последствий чрезвычайных ситуаций. Он остается полностью зависимым от реакций взрослых (то есть ваша эмоциональная реакция продолжает синхронизироваться с эмоциональным состоянием родителей).

Как реагируют дети этого возраста на стрессовую ситуацию?

Ощущение беспокойства и беспомощности, зависимость от реакций родителей

Регресс (сюсюканье, сосание пальца, поведение, как будто снова стал меньше)

Недержание мочи и кала

Страх темноты и того что ситуация повторится снова

Страх быть одному

Кошмары

Заикание и молчание

Потеря аппетита

Растерянность

Возможный отказ от игр или повышение их жестокости

Дети могут брать на себя роль взрослых (особенно старшие дети в семье и при беспомощности взрослых)

От родителей требуется:

иметь понимание, что это нормальные реакции в ненормальной ситуации,

оставаться опорой для своих детей и работать над собственным эмоциональным состоянием,

давать повышенное внимание,

телесный контакт (объятия, поглаживания, массаж, совместный сон),

поддержка и отражение эмоций.

Эвакуация из Ирпеня (фото: Getty Images)

Психологическая помощь детям от 6 до 9 лет

Ребенок думает конкретными категориями, у него уже проявляется абстрактное и логическое мышление. Дети этого возраста лучше понимают природу и взаимосвязь вещей, в частности, понимают причинно-следственные связи, риски и факторы уязвимости.

В этом возрасте родители уже могут объяснить ситуацию, возможные причины и последствия и правила поведения в такой ситуации. Ребенок интересуется фактами.

Для детей этого возраста становится доступным осознание факта смерти и что умерший не вернется.

Младшие школьники могут интересоваться новостями о войне, спрашивать, сколько людей уже умерло, кто остался жив, почему так произошло и тому подобное.

Не нужно пугаться подобных вопросов. Ведь все эти вопросы ребенок задает родителям, чтобы почувствовать себя в безопасности. Детям важно услышать, что реальность такова, но взрослые делают все возможное, чтобы как можно больше людей были живыми и в безопасности.

Авторитетным взрослым также в этом возрасте становится учительница или тренер (особенно для 1-2 класса).

Украинские дети-беженцы в Берлине (фото: Getty Images)

Как реагируют дети младшего школьного возраста на стресс?

Грызение ногтей (сосание пальца), вырывание волос, нервные тики.

Раздраженность и агрессивность

Активная демонстрация страха

Зависимость от родителей

Головная боль, тошнота и другие психосоматические реакции

Отстраненность

Изменения в чувствах и предпочтениях

Изменения в физической активности

Уменьшение концентрации внимания и ухудшение памяти самообвинения и чувство вины

Заинтересованность судьбой пострадавших

От родителей требуется:

терпение, снижение ожиданий,

игры и общение с родителями,

проведение совместных тренировок,

распределение ролей и обязанностей в семье.

Важно! Организовать онлайн связь для одноклассников для друзей, чтобы они

могли поделиться новостями.

Не менее важным является поддержка общения с другими значимыми

взрослыми (учитель, тренер).

"Для детей очень важно понимать, что происходит и знать, чего ждать. Объясните, почему вы приняли это решение и почему оно важно для безопасности. Обсуждайте с детьми изменения, которые происходят в жизни, а также все вопросы, что они могут иметь в связи с этим", - добавила врач.