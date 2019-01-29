Порошенко идет в президенты: что думают об этом украинцы

Украинцы прокомментировали заявление Порошенко о том, что он идет на президентские выборы

Действующий президент Украины Петр Порошенко заявил, что будет участвовать в президентских выборах, которые пройдут 31 марта 2019 года. Украинцы отреагировали на это заявление.

Кто-то считает, что лучше, чтобы президентом страны стал уже другой человек, но многие поддерживают кандидатуру Порошенко.

"Господи дай ума тем людям, которые будут голосовать за пороха. Они ничего не видят и не слышат. Они слепы. Им нравится война и голод. Безработица и нищета. Безнаказанность и преступления. Очнитесь", - написал Владимир Гетьман.

"Люди не ведитесь на провокации ботов. У них работа такая. Не так их много, как созданных ими аккаунтов. Их задача создать впечатление, что в Украине есть много недовольных президентом", - отметил Виктор Турушев.

Скриншот с Facebook

"Возможно, у кого-то есть претензии к действующему президенту. Возможно кто-то видит развитие Украины по-другому. Но если Россия готова на любого только не его. Значит, он хорошо дал им просра…я. Я такое поддержу. Удачи вам господин президент на выборах. Подавляющее число настоящих украинцев с вами", - отметил Игорь Пастушенко.

"Только с ним Украина добьется побед и станет сильной державой. Ну нет достойных. Голосовать надо за Украину. Украина главней всего. Кто не хочет быть на коленах. Смотреть вперед в будущее, но никак не назад в непонятное прошлое. Думайте и не продавайтесь",- прокомментировала Елена Пивоваренко.

"Хватает еще наглости, людей довел до нищеты и опять лезет, да когда настанет судный день? ", - отметила Вера Британ.

Скриншот с Facebook

"Порошенко москалям, как кость в горле. Так как в стране война, то только за Порошенко", - написала Галя Садигова.

"Поддерживаю на все 100%, будут голосовать за него", - написал Harper Hohner.

"А зря, отдохнул бы уже", - отметил Сергей Дорощук.

"Он сохранит Украину", - написала Мария Липчей.

Напомним, что в команде Порошенко рассказали о стратегии его кампании, в которой будут применяться несколько технологий.

Ранее сообщалось, что в случае победы Порошенко на выборах его команда вместе с Владимиром Гройсманом может пойти на парламентские выборы.