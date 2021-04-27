UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Посол Нидерландов задарил тюльпанами киевских врачей: трогательные фото

Автор: Styler

Посол Нидерландов Йеннес де Мол подарил 600 горшков с тюльпанами работникам Александровской больницы в Киеве и Киевской городской клинической больницы №6.

Трогательные фото встречи посла с медиками - смотрите в нашем материале ниже.

Во время встречи посол поблагодарил медицинский персонал за их самоотверженный труд во время пандемии COVID-19.

Фото: столичным медикам подарили кучу тюльпанов

Нагрузка на медицинскую систему растет ежедневно, и таким жестом Нидерланды стремятся морально поддержать медицинских работников.

"Долгосрочной целью мероприятий, направленных на поддержку Украины является укрепление стабильности, безопасности и процветания в стране. Мы стремимся поддержать тех, кто работает на передовой: поблагодарить медицинских работников, которые днем и ночью спасают человеческие жизни. Также мы помогаем Украине в проекте разминирования на Донбассе вместе с волонтерами. Искренне надеемся, что этот подарок поможет поднять настроение работников больницы и побудит украинцев еще чаще выражать свою благодарность, поддержку и уважение врачам", - отметил Йеннес де Мол.

Напомним, что Нидерланды известны как страна цветов и декоративных растений, а тюльпан - национальный символ, который также нашел свое отражение в логотипе страны.

Ранее мы писали, что Лилия Ребрик умилила яркими семейными фото и раскрыла планы на весну.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины врачимедики