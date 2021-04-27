Посол Нидерландов задарил тюльпанами киевских врачей: трогательные фото

Во время встречи посол поблагодарил медицинский персонал за их самоотверженный труд во время пандемии COVID-19.

Фото: столичным медикам подарили кучу тюльпанов

Нагрузка на медицинскую систему растет ежедневно, и таким жестом Нидерланды стремятся морально поддержать медицинских работников.

"Долгосрочной целью мероприятий, направленных на поддержку Украины является укрепление стабильности, безопасности и процветания в стране. Мы стремимся поддержать тех, кто работает на передовой: поблагодарить медицинских работников, которые днем и ночью спасают человеческие жизни. Также мы помогаем Украине в проекте разминирования на Донбассе вместе с волонтерами. Искренне надеемся, что этот подарок поможет поднять настроение работников больницы и побудит украинцев еще чаще выражать свою благодарность, поддержку и уважение врачам", - отметил Йеннес де Мол.

Напомним, что Нидерланды известны как страна цветов и декоративных растений, а тюльпан - национальный символ, который также нашел свое отражение в логотипе страны.