"Потенциально опасные погодные условия": синоптики уточнили прогноз погоды на воскресенье

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Синоптики дали штормовое предупреждение для жителей западных регионов Украины

В воскресенье, 29 июля, на Западе и Юге страны ожидаются грозовые ливни с возможностью выпадения града. Об этом сообщает "Укргидрометцентр".

В южных и восточных областях нашей страны ожидается, напротив, жаркая, сухая и ясная погода. Днем небо будет покрыто облаками, однако осадков не ожидается. Температура воздуха в этих областях будет колебаться в пределах +29…+33 градусов тепла. Ночью столбики термометров опустятся до +19…+21 градуса.

На Западе и Юге Украины ожидаются грозовые ливни с градом, молниями и шквалами. Потенциально опасные погодные условия ожидаются в Закарпатской, Львовской, Тернопольской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Хмельницкой областях. Температура воздуха днем будет холоднее, чем на Востоке страны. Столбики термометров покажут от +26 до +29 градусов. Ночью уровень тепла опустится до +17… +19 градусов по Цельсию.

Скриншот прогноза погоды на 29 июля (meteo.gov.ua)

В Харьковской и Луганской областях возможен выход рек из берегов. Под угрозой затопления жители Купянска, Харьковская область, а также Новоселовки, Луганская область.

"Уровни воды рек Оскол и Айдар достигли и превысили отметки пойм рек, существует угроза затопления пойменных территорий, сельхозугодий", — сообщается на сайте.

Напомним, что недавно синоптики прогнозировали на 29 июля аномальную жару с грозами.

Перед этим народный синоптик Наталья Диденко опубликовала прогноз на воскресенье, согласно которому обещается сухая погода.

Следует напомнить, что в Мьянме из-за сильных ливней, тысячи людей покинули свои дома.

Видео: (video.rbc.ua)