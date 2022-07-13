Как правильно стирать купальник, чтобы он прослужил долго

Поскольку купальные костюмы могут быть дорогими, особенно женские, стоит потратить время на то, чтобы узнать, как сохранить их в отличном состоянии в течение всего сезона.

Независимо от того, используете ли вы свой купальник ежедневно или время от времени во время отпуска, ткани нужно выдержать воздействие химикатов для бассейна, соленой воды, песка, высоких температур и солнцезащитного крема.

Как же правильно стирать и сушить купальник, чтобы он долго вам служил, пишет The Spruce.

Как часто стирать купальник

Почти каждый купальник содержит спандекс, который может растянуться и испортиться под воздействием пота и масла для тела. Поэтому удаление этих загрязнений как можно скорее важно для сохранения формы купальника. Хлор в бассейнах и джакузи также может повредить эластичности купальника и вызвать изменение цвета ткани. Белые купальники особенно восприимчивы к хлору и становятся желтыми, поскольку он удаляет белые волокна, окружающие внутреннюю желтую сердцевину синтетических волокон.

Стирать купальник несложно, но делать это нужно вручную. Если вам абсолютно необходимо постирать купальник в стиральной машине, поместите его в сетчатый мешок, предназначенный для деликатных тканей, используйте сверхмягкое моющее средство и выберите деликатный режим.

Как стирать купальник: пошаговая инструкция

Прополощите купальник как можно скорее в прохладной воде из-под крана после каждого надевания. Если у вас есть время, замочите костюм в прохладной воде на 30 минут, что даже лучше для ткани. Замачивание удалит большую часть химикатов, соли, песка и масла для тела, которые могут повредить ткань.

Слейте и снова наполните раковину. Обычная вода не удаляет весь хлор или соль. Наполните раковину прохладной водой и добавьте 1 чайную ложку или меньше мягкого жидкого стирального средства. В крайнем случае используйте только каплю шампуня, чтобы постирать костюм, но не используйте комбинированные продукты, содержащие кондиционер.

Обработайте пятна. Если вы капнули кетчупом на свой купальник во время барбекю у бассейна или нанесли солнцезащитный крем на ткань, следуйте инструкциям по удалению пятен для конкретного пятна, чтобы удалить его с вашего купальника. Автозагары особенно трудно удалить, поэтому при их нанесении всегда надевайте старый костюм.

Выверните купальник наизнанку и погрузите его в раствор. Прополощите в течение нескольких минут, а затем хорошо промойте.

Достаньте купальник из воды, а затем осторожно выжмите воду из ткани. Не выжимайте слишком сильно, так как это может повредить его.

Разложите костюм на горизонтальной поверхности, чтобы он высушился, в месте, защищенном от прямых солнечных лучей. Ультрафиолетовые солнечные лучи могут обесцветить и разрушить волокна вашего костюма.