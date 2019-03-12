Приват24 открыл продажу единого билета: как купить

Украинцы теперь могут приобрести единый билет на транспорт в Приват24

ПриватБанк запустил продажу единого электронного билета для проезда в метро и городском транспорте Киева в Приват24. Услуга пока только доступна на Android. Об этом сообщает глава пресс-службы банка Инна Музычук на своей странице в Facebook.

Приобрести единый билет в мобильном Приват24 теперь можно в меню "Транспорт". Для этого необходимо выбрать иконку "Киев" и купить билет Kyiv Smart Card.

После оплаты в Приват24 появится электронный билет с QR-кодом, который необходимо отсканировать в специальных устройствах в столичном наземном транспорте или на новых турникетах метрополитена.

Пользователи соцсети также отреагировали на эту новость.

"QR-код работает только в наземном транспорте. В метро по нему не пройти - там нужна физическая карточка", - написал Святослав Кузнецов.

"Ну вот почему нельзя просто платить банковской картой? зачем множить все эти сущности? Вопрос без ответа", - прокомментировала Катерина Дубовская.

"Проблема в том, что QR-коды работают не во всем наземном транспорте. Через кабинет киевлянина купил два QR-кода, пробовал ими оплатить в 45 троллейбусе и 119 автобусе, там валидаторы воспринимают только карточку киевлянина. Через 10 дней срок действия этих кодов закончился", - отметил Ярослав Гошуляк.

"Вижу два момента, которые можно было доработать для удобства в приложении: 1. добавить возможность запенить этот раздел на главном экране (вынести иконку), что бы ни щелкать меню, а сразу приложение запускается с этим экраном (не только для этой фичи, может, кому раздел Такси захочется вынести). 2. сделать отложенную валидацию пользователя, то есть, что бы билет можно было купить без подтверждения личности (палец), если пользователь щелкает назад (переход в режим ожидания приложении) - подтверждение лица уже нужно. То есть, вынес ссылку на этот экран с приобретением билетов на главный экран ОС, щелкнул - тебе возможность купить билет без авторизации дается. Возможно, лимит какой-то сделать можно, ну там 1-5 единиц без верификации в течение 5 минут", - написал Дмитрий Бондаренко.

Напомним, что с 7 февраля в Приват24 появилась услуга онлайн-обмена валют.

Ранее сообщалось, что ПриватБанк рассказал автомобилистам об услуге, которая позволит зарегистрировать их транспортное средство в электронном кабинете через BankID.