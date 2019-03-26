ПриватБанк заблокировал почти миллиард гривен: что произошло

ПриватБанк с начала 2019 года заблокировал более 880 миллионов гривен. Это сумма незаконных и сомнительных операций, которые зафиксировала служба финансового мониторинга учреждения. Об этом сказано на сайте государственного банка.

Преимущественная часть заблокированных транзакций - это операции, связанные с незаконным переводом денежных средств в наличность, - сказано в сообщении ПриватБанка.

Также в финансовом учреждении отметили, что блокировке подверглись схемные операции по легализации денежных средств.

ПриватБанк заблокировал незаконные операции на 880 млн грн (фото: РБК-Украина)

Напомним, недавно ПриватБанк оказался в центре скандала, после того как один из клиентов финансового учреждения пожаловался на сотрудников банка. Дело в том, что сотрудники "выбивали долг" у родственников его девушки.

Ранее также сообщалось, что аферисты изобрели новый способ обмана украинцев с помощью сервиса Приват24, для того чтобы выманить деньги у клиентов банка.

К слову, для клиентов ПриватБанка мошенники придумали новую аферу. Клиентам банка предлагают вознаграждение в 8000 тысяч гривен. Чтобы якобы получить деньги, необходимо принять участие в опросе.