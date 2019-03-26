ПриватБанк заблокував майже мільярд гривень: що сталося

ПриватБанк з початку 2019 року заблокував понад 880 мільйонів гривень. Це сума незаконних і сумнівних операцій, які зафіксувала служба фінансового моніторингу установи. Про це сказано на сайті державного банку.

Переважна частина заблокованих транзакцій - це операції, пов'язані з незаконним переведенням коштів у готівку, - сказано в повідомленні ПриватБанку.

Також у фінансовій установі наголосили, що блокування зазнали схемні операції з легалізації грошових коштів.

ПриватБанк заблокував незаконні операції на 880 млн грн (фото: РБК-Україна)

Нагадаємо, нещодавно ПриватБанк опинився в центрі скандалу, після того як один з клієнтів фінансової установи поскаржився на співробітників банку. Справа в тому, що співробітники "вибивали борг" у родичів його дівчини.

Раніше також повідомлялося, що аферисти винайшли новий спосіб обману українців з допомогою сервісу Приват24, для того щоб виманити гроші у клієнтів банку.

До слова, для клієнтів Приватбанку шахраї придумали нову аферу. Клієнтам банку пропонують винагороду в 8000 тисяч гривень. Щоб нібито отримати гроші необхідно взяти участь в опитуванні.