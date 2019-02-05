Признали виновным и отпустили: на волю вышел убийца двух человек из Винницы

Мужчину признали виновным, но засчитали срок пребывания в СИЗО

Стало известно, что Винницкий горсуд завершил рассмотрение уголовного производства по факту умышленного убийства двух лиц, которое имело место 10 августа 2015 года на перекрестке улиц Келецкой и Барского шоссе. Об этом сообщил ресурс VinnytsyaNews.

Три с половиной года назад это событие имело широкий резонанс, тогда происшествие сравнили с "разборками 90-ых".

Изначально подозреваемому инкриминировали умышленное убийство, вымогательство и незаконное обращение с огнестрельным оружием. Согласно же приговору, обвиняемый осужден по ч. 1 ст. 263 УК Украины (незаконное обращение с оружием) на 6 лет 10 месяцев лишения свободы и одновременно оправдан по пунктам "умышленное убийство" и "вымогательство".

Его освободили из-под стражи в зале суда в связи с зачислением в срок отбывания наказания времени содержания под стражей. В прокуратуре не согласны с приговором и готовят апелляционную жалобу.

Напомним, что в конце лета 2015 дорогу автомобилю "Daewoo Lanos" перегородили две легковушки и белый микроавтобус "Sprinter», из которого вышли молодые ребята. Они уложили на асфальт водителя "Lanos" и якобы пытались вытащить из салона пассажира, владельца местного кафе, 28-летнего армянина Давида, проживающего в Украине.

Тогда пассажир открыл по ним стрельбу из боевого пистолета, пострадавшие умерли в больнице. Давид тоже был госпитализирован - в него попали шестью резиновыми пулями. Сообщается также, что мужчина отстреливался очень профессионально - одному парню он прострелил сердце и аорту, что фактически не оставляло шансов выжить, а второму попал в грудную клетку и голову.

К слову, ранее мы сообщали, что 32-летний киевлянин, который 1 февраля на Лесном массиве в Киеве устроил стрельбу, в результате чего пострадал 4-летний мальчик, рассказал детали инцидента.

Также мы писали о том, что Киевская местная прокуратура завершила досудебное расследование по подозрению 36-летней Катерины Бабкиной в умышленном убийстве своих детей и направила женщину на принудительное лечение.