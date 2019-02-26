Проблем меньше: появилась обнадеживающая новость о Бориспольском экспрессе

Бориспольский экспресс готовили в спешке, но его качество скоро должно быть лучше, считает эксперт

Как известно, "Укрзализныця" считает проект "Бориспольский экспресс" экономически эффективным. Так, он в 15 раз выгоднее, чем пригородные перевозки пассажиров. Например, в последнем месяце 2018-го года экспресс перевез 55 000 пассажиров, заработав на приобретенных билетах 4,4 миллиона гривен. В то же время все пригородные поезда Юго-Западной железной дороги перевезли 2,5 миллионов человек, заработав в общей сложности 14 млн гривен.

Также с Бориспольским экспрессом сейчас возникает уже гораздо меньше проблем, чем раньше. Об этом в комментарии для Styler сказал Валерий Довгопол из Общественного контроля Укрзализныци.

"Насколько мне известно, "Укрзализныця" планирует сделать рейсы экспресса более частыми, и добавить количество поездов. Сейчас там в наличии есть пять складов, а планируют сделать восемь. По моему мнению, причина поломок была в том, что все готовилось очень поспешно", - замечает Валерий Довгопол.

Фото: Пригородные перевозки - убыточны, а Бориспольский экспресс приносит средства (РБК-Украина)

При этом подвижной состав, который используется на этом направлении, не новый.

"Он уже эксплуатировался в Укрзализныцей на пригородном сообщении. Для того, чтобы его подготовить, нужно было сделать более качественный ремонт. Я думаю, на это не хватило времени, потому что исполнителям руководство ставило достаточно короткие сроки", - замечает он.

В то же время в "Укрзализныце" точно заинтересованы в том, чтобы развивать это направление, и также развивать транспортное сообщение с аэропортом в будущем. Он выразил надежду на то, что со временем экспресс станет более комфортным для пассажиров.

Напомним, ранее директор Центра транспортных стратегий Сергей Вовк рассказал в комментарии для Styler, улучшит ли повышение цены на билеты качество услуг Укрзализныци.

Также Укрзализныцю раскритиковали за намерения повысить цены на билеты для пассажиров.