Простой, сытный и некалорийный завтрак: как приготовить яичные маффины
Рецепт яичных маффинов (коллаж: Styler)
Если вы хотите, чтобы после завтрака надолго сохранилась сытость, но при этом следите за фигурой - вам подойдет этот простой рецепт вкусных яичных маффинов, ведь они совсем некалорийны. КБЖУ на 100 гр: 125/16/6/2
Рецептом на своей странице в Instagram поделилась нутрициолог Надежда Пахирко.
Ингредиенты:
- Яйца – 2 шт
- Куриное филе – 150 гр
- Помидоры – 120 гр
- Молоко 1,5% - 50 мл
- Сыр до 25% - 40 гр
- Соль, специи - по вкусу
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Готовим:
- Куриное филе отварить, порезать мелкими кусочками.
- Помидоры тоже порезать.
- Взбить яйца с молоком, посолить, поперчить.
- В формочки разложить курицу и помидоры.
- Залить яичной смесью.
- Посыпать тертым сыром.
- Выпекать ~10-15 минут при t 180°С.⠀
Из яиц получается вкусный и сытный завтрак (фото: freeplk.com)
Это так вкусно! Обязательно попробуйте!
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