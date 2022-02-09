Простий, ситний і некалорійний сніданок: як приготувати яєчні мафіни
Рецепт яєчних мафінів (колаж: Styler)
Якщо ви хочете, щоб після сніданку надовго збереглася ситість, але при цьому стежте за фігурою - вам підійде цей простий рецепт смачних яєчних маффінів, адже вони зовсім некалорійні. КБЖУ на 100 гр: 125/16/6/2
Рецептом на своїй сторінці в Instagram поділилася нутриціолог Надія Пахирко.
Інгредієнти:
- Яйця - 2 шт
- Куряче філе - 150 гр
- Помідори - 120 гр
- Молоко 1,5% - 50 мл
- Сир до 25% - 40 гр
- Сіль, спеції - за смаком
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Готуємо:
- Куряче філе відварити, порізати дрібними шматочками.
- Помідори теж порізати.
- Збити яйця з молоком, посолити, поперчити.
- У формочки розкласти курку і помідори.
- Залити яєчною сумішшю.
- Посипати тертим сиром.
- Випікати ~10-15 хвилин при t 180°С.⠀
З яєць виходить смачний і ситний сніданок (фото: freeplk.com)
Це так смачно! Обов'язково спробуйте!
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