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Простий, ситний і некалорійний сніданок: як приготувати яєчні мафіни

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Середа 09 лютого 2022 10:02
Простий, ситний і некалорійний сніданок: як приготувати яєчні мафіни Рецепт яєчних мафінів (колаж: Styler)
Автор: Марина Настевич

Якщо ви хочете, щоб після сніданку надовго збереглася ситість, але при цьому стежте за фігурою - вам підійде цей простий рецепт смачних яєчних маффінів, адже вони зовсім некалорійні. КБЖУ на 100 гр: 125/16/6/2

Рецептом на своїй сторінці в Instagram поділилася нутриціолог Надія Пахирко.

Інгредієнти:

  • Яйця - 2 шт
  • Куряче філе - 150 гр
  • Помідори - 120 гр
  • Молоко 1,5% - 50 мл
  • Сир до 25% - 40 гр
  • Сіль, спеції - за смаком


Готуємо:

  • Куряче філе відварити, порізати дрібними шматочками.
  • Помідори теж порізати.
  • Збити яйця з молоком, посолити, поперчити.
  • У формочки розкласти курку і помідори.
  • Залити яєчною сумішшю.
  • Посипати тертим сиром.
  • Випікати ~10-15 хвилин при t 180°С.⠀

Простий, ситний і некалорійний сніданок: як приготувати яєчні мафіниЗ яєць виходить смачний і ситний сніданок (фото: freeplk.com)

Це так смачно! Обов'язково спробуйте!

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