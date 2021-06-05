Прожиточный минимум в Украине сравнили с зарубежным: разница фантастическая
В Украине прожиточный минимум может вырасти более чем в два раза. Однако, он отличается от других стран тем, что включает лишь физиологические потребности.
Об этом рассказал экономист Олег Пендзин в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24".
Как заявил эксперт, во всем мире считают социальный прожиточный минимум, а в Украине - физиологический.
"Есть такие страны, где в прожиточный минимум заложены даже средства на содержание домашних животных. А у нас с вами физиологический - трое трусов, четыре пары носков, половина пальто в год, это физиология, а не социальные вопросы. И разница между социальным и физиологическим прожиточным минимумом фантастическая", - сообщил экономист.
Также экономист добавил, что власти Украины в ближайшее время должны ввести именно социальный. Ведь, по словам Пендзина, в Конституции есть право на жилье, а в прожиточном минимуме расходов на это не рассчитано.
Какой прожиточный минимум в Украине сегодня
С 1 декабря в Украине установили новый прожиточный минимум:
- общий показатель - 2 189 грн;
- детям до 6 лет - 1 921 грн;
- детям в возрасте от 6 до 18 лет - 2 395 грн;
- трудоспособным лицам - 2 270 грн;
- лицам, утратившим трудоспособность - 1 769 грн.
Ранее мы сообщали, что Рада планирует привязать прожиточный минимум до средней зарплаты.
Также средние зарплаты украинцев продолжают расти в 2021 году.