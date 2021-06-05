Прожиточный минимум в Украине сравнили с зарубежным: разница фантастическая

В Украине прожиточный минимум может вырасти более чем в два раза. Однако, он отличается от других стран тем, что включает лишь физиологические потребности.

Об этом рассказал экономист Олег Пендзин в эфире программы "Сегодня День" на телеканале "Украина 24".

Как заявил эксперт, во всем мире считают социальный прожиточный минимум, а в Украине - физиологический.

"Есть такие страны, где в прожиточный минимум заложены даже средства на содержание домашних животных. А у нас с вами физиологический - трое трусов, четыре пары носков, половина пальто в год, это физиология, а не социальные вопросы. И разница между социальным и физиологическим прожиточным минимумом фантастическая", - сообщил экономист.

Также экономист добавил, что власти Украины в ближайшее время должны ввести именно социальный. Ведь, по словам Пендзина, в Конституции есть право на жилье, а в прожиточном минимуме расходов на это не рассчитано.

Какой прожиточный минимум в Украине сегодня

С 1 декабря в Украине установили новый прожиточный минимум: