Прожитковий мінімум в Україні порівняли з закордонним: різниця фантастична

В Україні прожитковий мінімум може зрости більш ніж у двічі. Однак, він відрізняється від інших країн тим, що включає лише фізіологічні потреби.

Про це розповів економіст Олег Пендзин в ефірі програми "Сьогодні День" на телеканалі "Україна 24".

Як заявив експерт, у всьому світі рахують соціальний прожитковий мінімум, а в Україні - фізіологічний.

"Є такі країни, де в прожитковий мінімум закладено навіть кошти на утримання домашніх тварин. А у нас з вами фізіологічний - троє трусів, чотири пари шкарпеток, половина пальта на рік, це фізіологія, а не соціальні питання. І різниця між соціальним і фізіологічним прожитковим мінімумом фантастична", - повідомив економіст.

Також економіст додав, що влада України найближчим часом повинна ввести саме соціальний. Адже, за словами Пендзина, в Конституції є право на житло, а в прожитковому мінімумі витратів на це не розраховано.

Який прожитковий мінімум в Україні сьогодні

З 1 грудня в Україні встановили новий прожитковий мінімум: