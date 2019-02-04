Психанул: в Запорожье неадекватный маршрутчик высадил пассажиров из-за льготницы

Водитель отказался ехать по маршруту и возвращал всем деньги

На днях в одной из маршруток Запорожья произошел неприятный инцидент: водитель не захотел везти пассажиров по назначенному маршруту из-за льготницы. Соответствующий пост опубликовал onenewszp в социальной сети Instagram.

На очередной остановке в маршрутку зашла женщина, которая настаивала на том, что у нее есть льгота по пенсионному удостоверению. Однако ни уговоры, ни угрозы пассажиров не повлияли на водителя, он был непреклонен и не хотел впускать пассажирку.

Видео: (instagram.com/onenewszp)

По словам очевидцев, в итоге обозленный водитель отказался везти и остальных пассажиров, начав возвращать всем деньги. Шокированным жителям города пришлось покинуть салон и искать другой способ добраться к нужному месту.

Пользователи неоднозначно восприняли ситуацию. Нашлись и те, кто стал на защиту маршрутчика, отметив, что водителю могло стать плохо:

"Может ему стало плохо, может маршрутка сломалась. Так сложно взять деньги и сесть на другую маршрутку?";

"Высадил просто из-за пенсионерки, хотя места были";

"Какой бред";

Скриншот: (instagram.com/onenewszp)

Напомним, что в Киеве неадекват забрызгал маршрутчика и пассажиров слезоточивым газом.

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