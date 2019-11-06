Рабинович: страной управляют не "новые лица", а старые коррупционеры и тупицы (видео)

Со сменой власти в Украину опять пришла беда, потому что те, кому избиратели снова поверили, ведут страну в еще большую пропасть. Об этом заявил народный депутат, лидер партии "Оппозиционная платформа - За життя" Вадим Рабинович в прямом эфире программы "Пульс" на телеканале "112 Украина".

По словам политика, нынешняя команда власти сформировала Кабинет Министров "по какому-то очень странному принципу": министр должен "либо в гей-парадах участвовать, либо на фашистские концерты ходить, либо принадлежать к "группе Сороса".

Рабинович считает, что "под видом обновления к власти пришли либо старые коррупционеры, либо новые люди, но тупые…".

"Вы же говорили о достоинстве! А какое достоинство у народного депутата от "Слуги народа" Богдана Яременко, который переписывался с проституткой в Раде (пусть это и его личное дело)? Разве он - глава парламентского комитета по международным делам - может быть лицом нашей страны? Нет, он - не лицо, а рожа! Если бы он думал о стране, то после этого скандала сам сложил бы с себя полномочия! А вместо этого он еще и журналистов обвинил в том, что они опубликовали переписку. А как ведут себя коллеги по его фракции? Нет, они не осуждают действия, наоборот, они выражают свою поддержку и жмут ему руку", – возмущается политик.

Вадим Рабинович (Фото: РБК-Украина)

Сомневается сопредседатель фракции "ОПЗЖ" и в компетенции министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова, который считает, что "тотальная приватизация уничтожит коррупцию".

"Министр Милованов, который, к слову, сам себя назвал дебилом, сказал следующее: "Мы должны продать все крупнейшие предприятия Украины, чтобы избежать коррупции». Где связь?!.. Еще одно его заявление: власть хочет продать землю не для наполнения бюджета или увеличения социальных выплат, а для погашения внешних заимствований. Но это же недопустимо!.. Мы что, обречены на этих шизофреников?!", – рассказал Рабинович.

Отдельная порция критики от нардепа досталась и премьер-министру Алексею Гончаруку и возглавляемому им Кабмину.

"После парламентских выборов президент Зеленский нам сказал, что премьер-министром будет настоящий всемирно признанный экономист. Нашли они этого Гончарука, который, как выяснилось, свой диплом купил где-то в переходе… Быть может, он умный сам по себе? Нет! Он элементарных вещей, оказывается, не понимает, и собирается учиться управлять экономикой у нас – у политиков с опытом. А теперь представьте, что пациент пришел к стоматологу, где вместо врача его ждет дрессировщик, который хочет учиться лечить зубы на этом пациенте. Разве последнему это понравилось бы? Вряд ли! А нам сказали, что сейчас те люди, которые писали шутки в "95 квартале", знакомили президента с женой и тещей, наведут в стране порядок… Да какой порядок они могут навести?!" - рассказывает политик.

Рабинович обратился к украинцам: "Люди, проснитесь! Жить хочется лучше, а приходится веселей". При этом нардеп уверен, что "мы не обречены на это".

"Если президент Зеленский со своей командой не исправят те ошибки, которые они делают, то народ на следующих выборах скажет: "Да, мы ошиблись, но мы это сейчас исправим", – резюмировал он.

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