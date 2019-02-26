На работу на лебедке: как оккупанты издеваются над жителями Крыма

Коллаж РБК-Украина

Местных жителей лишили дороги, пляжа, парка и единственного магазина

Жители поселка Утес, который находится на Южном берегу оккупированного Крыма остались без дороги и магазинов из-за того, что хозяева бывшего имения князей Гагариных перегородили часть поселка забором. Сначала они отрезали жителей от парка, потом от пляжа, а теперь и от единственного продуктового магазина.

Скандал в поселке Утес начался после оккупации Крыма. Регина Махота много лет назад получила в наследство от бабушки домик, который находился на территории бывшего имения князей Гагариных, который в советское время превратился в санаторий "Утес". Женщина всю жизнь прожила в этом доме, сейчас там живут семьи ее детей. Кроме них, в похожих домиках живет еще три семьи.

В советское время и после того, как Украина стала независимой, проблем у жителей "Утеса" не возникало. Они могли спокойно передвигаться по территории, ходить в поселок, в магазин, на работу, спускаться к остановке, чтобы добраться до Партенита, где есть другие магазины и аптека.

Но в 2016 году бывший санаторий отгородили огромным забором, ссылаясь на "антитеррористический режим", придуманный оккупантами. Забор перегородил выход к пляжу, к парку и к мысу Плака.

А для тех, кто проживал на территории "Утеса" придумали специальные пропуска, которые действовали почему-то с 9 утра до 11 вечера. Как сообщила Регина Плахота, забор обмотали колючей проволокой и обмазали солидолом, чтобы местным жителям не захотелось нарушить режим.

После возмущения жильцов, руководство санатория установило для них железную лестницу на въезде в санаторий. На какое-то время стычки с охраной прекратились.

Фото: Лестница для жителей (primechaniya)

При этом пользоваться единственной и безопасной дорогой через территорию санатория им практически запретили. Именно по этой дороге жильцы спускались в поселок, а дети ходили в школу.

Далее руководство санатория установило плату за вход через главные ворота санатория – 200 рублей.

"Делая территорию закрытой, нас просто выживают, но деваться нам некуда, поэтому приходится жить в условиях комендантского часа, а теперь и с пустыми холодильниками", - пожаловалась Регина.

После многочисленных жалоб жителей поселка на то, что им перекрыли выход на пляж, прокуратура сообщила, что забор снесен. Но оказалось, что его никто даже не трогал.

"Приехали, сняли замок и все. Когда они уехали, пропускной режим снова заработал. Попасть за забор можно было только по паспорту либо за деньги", - рассказала Плахота.

А недавно забор снова вырос – теперь им отгородили единственный в поселке продуктовый магазин, где покупали продукты все местные жители.

"Это частный магазин, он расположен так, что пройти можно только через санаторную дорогу. Отрезав его забором, нас оставляют без возможности покупать еду", - объяснила Регина.

А вот власти Алушты, которые ранее заявляли, что все местные жители могут пользоваться пляжем, парком и ходить в магазин, внезапно заявили, что забор стоит законно. Объяснили, что в постановлении прокуратуры указано о том, что санаторий должен быть закрытым по всему периметру, потому что он нарушает закон о парково-архитектурной зоне.

То есть, попасть на территорию санатория можно будет только со специальным разрешением и только организованной туристической группе. При этом власти Алушты утверждают, что попасть в магазин можно и пообещали, что в ближайшее время откроют для жителей поселка киоски.

Местные жители подтвердили, что можно и показали лебедку, на которой продавец добирается в магазин на работу.

Видео: YouTube/Wasily Crimea

Как сообщила владелица магазина, ее попросту выживают с законно купленной земли, так как хотят построить там торговый центр.

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