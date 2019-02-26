Это просто невозможно: оккупанты начали "прессовать" крымских медиков

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В Крыму массово штрафуют водителей автомобилей "скорой помощи"

В Крыму российские оккупанты начали массово штрафовать водителей автомобилей "скорой помощи". Как рассказал директор "Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи" Сергей Олефиренко, за этот год медики уже получили больше штрафов, чем за весь 2018-й.

Это связано с тем, что на дорогах аннексированного полуострова установили технику для автофиксации нарушений, которая не распознает медицинские машины.

Олефиренко отмечает, что все штрафы, конечно же, обжалуются. Но их очень много. Оккупантам даже плевать на то, что все "нарушения ПДД" связаны именно с выполнением профессиональных обязанностей медработников.

"Если эта ситуация начнет носить массовый характер, мы просто обанкротимся, выплачивая все эти штрафы. Или нам придется держать штат юристов, которые только и будут работать на их обжалование", - сказал Олефиренко и добавил, что если переложить штрафы на водителей "скорых", то они либо уволятся, либо "будут ездить, как улитки".

Он также подчеркнул, что в час-пик автомобиль "скорой" должен доезжать до городской больницы за 20 минут, а при соблюдении всех правил дорожного движения, придуманных "властями", это займет "часа полтора".

"Как можно, не нарушая, выполнить норматив доезда? Никак, это просто невозможно", - резюмировал специалист.

Ранее мы писали о том, что из-за политики Кремля десятки тысяч жителей Крыма могут уже вскоре лишиться работы.