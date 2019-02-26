ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Это просто невозможно: оккупанты начали "прессовать" крымских медиков

STYLERЖизнь    26.02.2019 - 09:19
Это просто невозможно: оккупанты начали "прессовать" крымских медиков
Иллюстративное фото (UDF.by)

В Крыму массово штрафуют водителей автомобилей "скорой помощи"

В Крыму российские оккупанты начали массово штрафовать водителей автомобилей "скорой помощи". Как рассказал директор "Крымского республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи" Сергей Олефиренко, за этот год медики уже получили больше штрафов, чем за весь 2018-й.

Это связано с тем, что на дорогах аннексированного полуострова установили технику для автофиксации нарушений, которая не распознает медицинские машины.

Олефиренко отмечает, что все штрафы, конечно же, обжалуются. Но их очень много. Оккупантам даже плевать на то, что все "нарушения ПДД" связаны именно с выполнением профессиональных обязанностей медработников.

"Если эта ситуация начнет носить массовый характер, мы просто обанкротимся, выплачивая все эти штрафы. Или нам придется держать штат юристов, которые только и будут работать на их обжалование", - сказал Олефиренко и добавил, что если переложить штрафы на водителей "скорых", то они либо уволятся, либо "будут ездить, как улитки".

Он также подчеркнул, что в час-пик автомобиль "скорой" должен доезжать до городской больницы за 20 минут, а при соблюдении всех правил дорожного движения, придуманных "властями", это займет "часа полтора".

"Как можно, не нарушая, выполнить норматив доезда? Никак, это просто невозможно", - резюмировал специалист.

Ранее мы писали о том, что из-за политики Кремля десятки тысяч жителей Крыма могут уже вскоре лишиться работы.

Крымский мост никому не нужен: у оккупантов новая беда Скоро развалится: Крымский мост довел крымчан до истерики
Новости Украины Крым
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь