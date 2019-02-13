Рассыпается на глазах: на Закарпатье рушится стратегически важная трасса

Более 200 километров трассы Мукачево-Львов в глубоких ямах

Видео: (YouTube/ТСН)

Национальная трасса Мукачево-Львов на Закарпатье, которая является стратегически важной для региона, усыпана глубокими ямами. Ремонт обещают давно, однако за пустыми словами ничего не следует. Об этом информирует ТСН.

Жители, которым приходится проезжать по ужасным дорогам, негодуют, ведь ям столько, что объехать все - невозможно. Ремонт более 200 километров этой дороги в прошлом году должна была закончить Буковельская фирма ПБС и даже выиграла соответствующий тендер. Однако почти полмиллиарда гривен местные дорожники решили направить на ремонт второстепенных дорог, а на основную - денег не хватило.

Тендер действительно был, но с фирмой-победительницей соглашение разорвали, сообщают в службе автодорог Закарпатья. Мол, всей суммы на ремонт (два миллиарда гривен) из бюджета не выделили.

Дорогу запустили до такой степени, что старая основа просто рассыпается - не только из-за транспортной нагрузки, но и по причине ненадлежащего обслуживания. Тем временем на ремонт всей трассы "Мукачево-Львов" в службе автодорог Закарпатья собираются объявлять повторно новые тендеры на отдельные участки трассы. Следовательно, не скрывают чиновники, капремонт важной для области магистрали растянется на годы.

Как сообщалось ранее, 10 февраля в Киевской области в селе Скибин микроавтобус Renault Trafic сбил 22-летнего пешехода, который переходил дорогу по неосвещаемому переходу. Молодой человек скончался на месте. Полиция разыскала и задержала правонарушителя, в его крови было обнаружено 1,2 промилле.

Мы также писали о том, что в сети появилось фото и видео аварии, которая произошла 8 февраля в Виннице около Западного автовокзала, в результате которой погибло три иностранца.