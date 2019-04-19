Разгромили квартиру: подростки в Харькове устроили пьяный дебош ради лайков

В Харькове подростки громили квартиры на камеру ради лайков. Теперь юноши должны компенсировать причиненный вред, малолетних нарушителей уже разыскивает полиция. Об этом информирует ТСН.

На ролике группа подростков под веселую музыку громит скамейки в парке, катается между вагонами, пьет алкоголь, а после разносит вдребезги чью-то квартиру. К слову, спрос на подобный контент оказался довольно высоким: буквально за пару дней видео приобрело огромную популярность в соцсетях.

В Харькове вандалы громили квартиры на камеру: (YouTube/ТСН)

Погром ребята устроили в квартире девушки, когда пришли пьяные в гости. За причиненный ущерб, который пострадавшая оценивает в 3000 гривен, нарушители даже не извинились.

"Он украл украшения моей сестры, разрушил мои вещи, рыбок украл, постельное белье, о которое он тушил окурки и ходил на него в туалет", - говорит хозяйка квартиры Светлана.

А вот коммунальщики и вовсе планируют обращаться в суд, чтобы ребята возместили убытки городу. Говорят, что ради этого видео герои ролика уничтожили имущества на 100 тысяч.

Видео погрома мгновенно исчезло со страниц соцсетей после того, как парней начали искать правоохранители. Личности нарушителей уже установлены, их наверняка ожидают штрафы и компенсация за поврежденное имущество.

К слову, 15-летний Кирилл Соболев, который является участником скандального дебоша, свои ошибки признает. "Это просто была детская глупость, подростковая. Рейтинг, просмотры - всего этого захотелось. Придется нести ответственность. Я подыщу себе работу, не хочу, чтобы родители за меня платили. Я сделал сам, и платить буду сам", - рассказал парень.

В Харькове вандалы громили квартиры на камеру: (YouTube/ТСН)

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