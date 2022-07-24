Река Днепр в Киеве снова стала зеленой: почему не стоит в ней купаться

"В Днепре цветет вода, но киевляне не отказываются от пляжного отдыха", - сказано в сообщении.

На фото можно увидеть, что на пляже находится довольно много людей, а самые смелые даже купаются, несмотря на то что вода не очень приятного зеленого цвета и вся в водорослях.

Фотография сделана на пляже возле Труханового острова. И судя по всему, люди совершенно не боятся купаться в загрязненной воде.

Вода в Днепре снова позеленела (фото: t.me/now_kyiv)

Однако эксперты неоднократно предупреждали, что купаться в такой воде очень опасно и есть риск подхватить грибок или кишечную палочку.

Дело в том, что загрязнение воды в Днепре происходит не только из-за сильной жары, а еще и из-за сбросов из Киевского водохранилища.

Сильное течение там отсутствует и вода загрязнена азотом и фосфором. Все это вместе с высокой температурой воздуха создает благоприятную атмосферу для быстрого роста и размножения водорослей.

Кроме того, подобная ситуация с водой в Днепре появляется ежегодно, особенно, если летом воздух прогревается до высоких температур.

А вот так вода в Днепре выглядела в 2017 году:

Фото: Вода в Днепре ежегодно становится зеленой