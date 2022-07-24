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Річка Дніпро в Києві знову стала зеленою: чому не варто в ній купатися

Фото: Вода в річці Дніпро знову стала зеленою (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У Києві річка Дніпро знову позеленіла. Вода почала буквально цвісти - через сильну спеку синьо-зелені водорості почали активно розмножуватися і забарвили воду в зелений колір. Але відпочиваючих це не сильно зупиняє.

Фото з одного з київських пляжів біля річки Дніпро опублікували в Telegram.

"У Дніпрі цвіте вода, але кияни не відмовляються від пляжного відпочинку", - сказано в повідомленні.

На фото можна побачити, що на пляжі знаходиться досить багато людей, а найсміливіші навіть купаються, попри те що вода не дуже приємного зеленого кольору і вся в водоростях.

Фотографія зроблена на пляжі біля Труханового острова. І судячи з усього, люди абсолютно не бояться купатися в забрудненій воді.

Вода в Дніпрі знову позеленіла (фото: t.me/now_kyiv)

Однак експерти неодноразово попереджали, що купатися в такій воді дуже небезпечно і є ризик підхопити грибок або кишкову паличку.

Річ у тому, що забруднення води в Дніпрі відбувається не тільки через сильну спеку, а ще й через скиди з Київського водосховища.

Сильна течія там відсутня і вода забруднена азотом і фосфором. Все це разом з високою температурою повітря створює сприятливу атмосферу для швидкого зростання і розмноження водоростей.

Крім того, подібна ситуація з водою в Дніпрі з'являється щорічно, особливо, якщо влітку повітря прогрівається до високих температур.

А ось так вода в Дніпрі виглядала у 2017 році:

Фото: Вода в Дніпрі щорічно стає зеленою

До речі, раніше ми писали про те, що у столичному Дніпрі з'явилися медузи.

А ще розповідали про те, що у Дніпро інтенсивно потрапляють фосфати й це губить рибу в річці.

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