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Рецидивист пугал детей своим "достоинством" и убивал собак

STYLERЖизнь    21.02.2019 - 17:07
Рецидивист пугал детей своим "достоинством" и убивал собак
Под Винницей живодер показывал гениталии детям (коллаж: РБК-Украина)

Суд вынес извергу очередной приговор

Опасному рецидивисту из села Котюжаны Мурованокуриловецкого района Винницкой области, Вадиму Пасичнику, повинному в хулиганстве и убийстве двух собак, недавно вынесли приговор, сообщает издание "Нарком".

Свои злодеяния неадекват совершил всего через несколько месяцев после освобождения из тюрьмы, где он отбывал срок за грабеж. Мужчина проведет в заключении 6 лет и 4 месяца.

Извращенец оголил свой половой орган перед детьми на детской площадке и делал малышам непристойные предложения. А всего через несколько дней он зашел во двор к соседям и нанес множественные удары трехлетнему дворняге по кличке "Бим", а когда пес переставал подавать признаки жизни, живодер забил до смерти трехмесячную овчарку по кличке "Фантик".

На суде односельчане в один голос просили засадить неадеквата на максимально долгий срок. После оглашения приговора рецидивиста взяли под стражу прямо в зале суда.

К слову, в Черкассах молодой мужчина попытался выкрасть и изнасиловать 12-летнюю девочку, но ему помешал случайный прохожий.

Также мы сообщали, что живодер, который избил беспризорного пса, предстанет перед судом - ему грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее мы писали о том, что пса из Днепра по кличке Муха, которому хозяин-наркоман отрубил передние лапы, взяла к себе пара из Канады.

 

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