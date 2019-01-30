Румынию накрыли ураганы и ледяные дожди: шокирующие снимки

Такой стихии здесь не видели несколько десятков лет

Видео: (YouTube/ТСН)

Столицу Румынии накрыли бури и ледяные дожди. Ветер повалил более двух тысяч деревьев и травмировал около полсотни людей. Последствия инцидента можно посмотреть в сюжете ТСН.

Пострадавший от урагана урожай, разрушенные автомобили, травмированные прохожие. Такой стихии здесь не видели несколько десятков лет. Чтобы справиться с последствиями непогоды, румынские службы работают в усиленном режиме и призывают горожан не ходить под домами.

Видео: (YouTube/ТСН)

Помимо того, шокирующие последствия непогоды были опубликованы в социальной сети Facebook в сообществе Severe Weather Europe. Кажется будто на улицах Бухареста творился необъяснимый хаос.

Фото: (facebook.com/severeweatherEU)

Напомним, что в курортном городе Анталья, где ранее торнадо унес 20-летнюю девушку, снова обрушился смерч. Бушующий торнадо перевернул автобус, который вез пассажиров в аэропорт. В результате данной аварии пострадали около 12 человек.

Мы писали, что из-за торнадо в американском Иллинойсе, которое произошло в декабре 2018, пострадали не менее 21 человек.

А также сообщали, что появилось видео разрушительного торнадо на Кубе. Торнадо разрушило дома, разбило автомобили, поломало деревья. Город остался без электроэнергии.