"С тобой все норм": в Киеве мажоры на полицейских номерах сбили девушку и отказались помогать

Фото: РБК-Украина

Пострадавшая отделалась синяками

19 ноября на перекрестке Красноармейская-Тарасовская в Киеве владельцы Toyota (# 0088) сбили девушку, которая переходила улицу на "зеленый". В помощи ей отказали. Об этом сообщает Киев Оперативный в Facebook.

Владельцы авто на полицейских номерах, сбив девушку, решили, что могут не предоставлять помощь, а "забить" и поехать в назначенное место. Однако адвокат посоветовал разойтись мирным путем, поэтому девушка с виновником поехали в больницу, чтобы узнать о ее самочувствии.

Фото: (facebook.com/KyivOperativ)

"Девушка с виновником едет в частную больницу и если с ней все ОК - просто расходятся. На этом и сошлись. Как только доехали в больницу - приехал какой-то дружок-решала, который теперь кричит на потерпевшую: "Что ты накручиваешь, с тобой всё норм. Ты просто хочешь сбить деньги с честных ребят". Также постоянно повторяет: "Та, поехали, что здесь будет?" Девушке этим временем становится все хуже", - указано в сообщении.

Напомним, что в Днепре иномарка сбила мужчину на электросамокате. 17 ноября в городе Днепр на перекрестке проспекта Гагарина с улицей Телевизионной произошло ДТП с участием иномарки. Nissan сбил мужчину на электросамокате. С места инцидента, человека, угодившего под колеса иномарки, забрали на "скорой помощи".

Напомним, что в результате ДТП под Мариуполем погибли два человека. Как сообщается, водитель автомобиля BMW не справился с управлением и столкнулся с бетонной опорой на перекрестке улицы Свободы и Подлесной.

Ранее мы давали подробности страшного ДТП со спортсменами. "Скорее всего, не справились с управлением, выехали на встречную полосу, где столкнулись с грузовым автомобилем. Водитель грузовика не пострадал", - сообщил представитель Нацполиции Антон Крук.

Видео: РБК-Украина