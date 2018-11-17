Не уступил дорогу: в Днепре иномарка сбила мужчину на электросамокате

Фото с места ДТП (dp.informator.ua)

Пострадавшего сразу же увезли на скорой в больницу

В субботу, 17 ноября в городе Днепр на перекрестке проспекта Гагарина с улицей Телевизионной произошло дорожно-транспортное происшествие с участием иномарки. Nissan сбил мужчину на электросамокате. С места инцидента, человека, угодившего под колеса иномарки, забрали на "скорой помощи". Об этом сообщает "Информатор".

Отмечается, что столкновение произошло примерно в 13:50 неподалеку от ДГУВД. Как утверждают правоохранители, Nissan ехал по проспекту Гагарина совершал поворот на улицу Телевизионную, а в этот момент навстречу передвигался мужчина на электрическом самокате. По предварительной информации, водитель не стал уступать дорогу водителю двухколесного транспортного средства, вследствие чего пострадавший буквально влетел в автомобиль.

Медики доставили мужчину в областную больницу имени Мечникова. Движение на не данном участке было затруднено. На месте аварии работали патрульные полицейские, также, вызвали следственно-оперативную группа. Все детали и обстоятельства инцидента выясняются.

Фото: Nissan въехал в электросамокат (dp.informator.ua)

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Видео: РБК-Украина