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Не поступився дорогою: у Дніпрі іномарка збила чоловіка на електросамокаті

STYLERПодії    17.11.2018 - 21:27
Не поступився дорогою: у Дніпрі іномарка збила чоловіка на електросамокаті
Фото з місця ДТП (dp.informator.ua)

Потерпілого одразу ж відвезли на швидкій в лікарню

В суботу, 17 листопада у місті Дніпро на перехресті проспекту Гагаріна з вулицею Телевізійною сталася дорожньо-транспортна пригода за участю іномарки. Nissan збив чоловіка на електросамокаті. З місця інциденту, людину, що догодила під колеса іномарки, забрали на "швидкій допомозі". Про це повідомляє Інформатор".

Наголошується, що зіткнення сталося приблизно о 13:50 неподалік від ДДУВС. Як стверджують правоохоронці, Nissan їхав по проспекту Гагаріна здійснював поворот на вулицю Телевізійну, а в цей момент назустріч чоловік пересувався на електричному самокаті. За попередньою інформацією, водій не став поступатися дорогу водієві двоколісного транспортного засобу, внаслідок чого потерпілий буквально влетів в автомобіль.

Медики доставили чоловіка в обласну лікарню імені Мечникова. Рух на даній ділянці не був ускладнений. На місці аварії працювали патрульні поліцейські, також викликали слідчо-оперативну група. Всі деталі та обставини інциденту з'ясовуються.

 

Фото: Nissan в'їхав у електросамокат (dp.informator.ua)

Нагадаємо, що у результаті ДТП під Маріуполем загинули дві людини.

Раніше ми давали подробиці страшної ДТП зі спортсменами.

Також повідомлялося, що у Румунії автомобіль в'їхав у натовп в торговому центрі.

Відео: РБК-Україна

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