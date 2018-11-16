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Спешили на самолет: подробности страшного ДТП со спортсменами

STYLERЖизнь    16.11.2018 - 13:30

Видео: (YouTube/5 канал)

В среду, 14 ноября около 15 часов на трассе между селами Гаи-Левятинские и Крупец в Ровенской области при столкновении Citroen с грузовиком погибли два человека. Один из погибших - известный спортсмен, армрестлер Андрей Пушкарь. О подробностях инцидента сообщает 5 канал.

"Скорее всего, не справились с управлением, выехали на встречную полосу, где столкнулись с грузовым автомобилем. Водитель грузовика не пострадал", - сообщил представитель Нацполиции Антон Крук.

На месте погиб и водитель "Ситроена" - пятидесятилетний отец Олега Жоха Александр Комаревич. Тренер команды утверждает, что спортсмены спешили на самолет во Львов, так как времени оставалось в обрез.

"Спортсмены ехали на Кубок мира среди профессионалов. Олег ко мне заехал вчера в 13:10 и они поехали в сторону Львова. Единственное, я не знал, что они должны были заехать за Андреем Пушкарем. По моему мнению, в 15:00 произошла авария, мне кажется, что они спешили", - рассказал тренер Александр Комаревич.

Тренер предполагает, что автомобиль, в котором ехали спортсмены, могло занести, и поэтому он въехал в фуру. На данный момент обстоятельства трагедии выясняет полиция.

Напомним, что врачи борются за жизнь Олега Жоха.

Ранее мы сообщали о том, что медики уточнили информацию о состоянии здоровья Олега Жоха.

А также рассказывали о том, что в жутком ДТП погиб известный украинский спортсмен.

Видео: РБК-Украина

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