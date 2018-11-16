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Поспішали на літак: подробиці страшної ДТП зі спортсменами

STYLERЖиття    16.11.2018 - 13:30

Відео: (YouTube/5 канал)

У середу, 14 листопада близько 15 години на трасі між селами Гаї-Лев'ятинські і Крупець в Рівненській області під час зіткнення Citroen з вантажівкою загинули дві людини. Один із загиблих - відомий спортсмен, армрестлер Андрій Пушкар. Про подробиці інциденту повідомляє 5 канал.

"Швидше за все, не впоралися з керуванням, виїхали на зустрічну смугу, де зіткнулися з вантажним автомобілем. Водій вантажівки не постраждав", - повідомив представник Нацполиції Антон Крук.

На місці загинув і водій "Сітроена" - п'ятдесятирічний батько Олега Жоха Олександр Комаревич. Тренер команди стверджує, що спортсмени поспішали на літак до Львова, бо часу лишалося обмаль.

"Спортсмени їхали на Кубок світу серед професіоналів. Олег до мене заїхав вчора о 13:10 і вони поїхали в бік Львова. Єдине, я не знав, що вони мали заїхати за Андрієм Пушкарем. На мою думку, в 15:00 сталася аварія, мені здається, що вони поспішали", - розповів тренер Олександр Комаревич.

Тренер припускає, що автомобіль, в якому їхали спортсмени, могло занести, і тому він в'їхав у фуру. На даний момент обставини трагедії з'ясовує поліція.

Нагадаємо, що лікарі борються за життя Олега Жоха.

Раніше ми повідомляли про те, що медики уточнили інформацію про стан здоров'я Олега Жоха.

А також розповідали про те, що у жахливому ДТП загинув відомий український спортсмен.

Відео: РБК-Україна

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