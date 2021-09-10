Samsung продолжил регистрацию в IT-школу на 2021-2022 учебный год

"Это уникальная возможность еще в школе попробовать свои силы в выбранной деятельности, чтобы убедиться в правильности выбора. Это неповторимая возможность - разработать и реализовать собственный IT-проект, который принесет не только бесценный опыт, но и ценные подарки от мирового технологического лидера Samsung Electronics", - сообщают в компании.

"Samsung IT-школа" представляет собой уникальный проект, ориентированный на старшеклассников, перед которыми уже совсем скоро встанет необходимость выбора профессии и вступления во взрослую жизнь.

"В программе обучения особый акцент сделан на практической составляющей, что стимулирует учеников быть самостоятельными и по-настоящему готовит к будущему", - уверены в Samsung.

Проект успешно реализует компания "Samsung Electronics Украина" в сотрудничестве с Министерством образования и науки Украины еще с 2016 года, когда открылись первые две школы в Киеве.

С тех пор "Samsung IT-школа" привлекла внимание многих талантливых школьников, поэтому ее география расширилась. Кроме Киева, пока функционируют отделения в Харькове, Львове и Днепре, в которых сотни учеников под руководством IT-специалистов ежегодно получают базовые знания и навыки программирования Java на Android и разрабатывают собственные проекты: приложения, программы, игры и тому подобное.

Программа "Samsung IT-школы" рассчитана на один учебный год, который состоит из 4-х основных модулей. Сюда входят: основы программирования на языке Java, объектно-ориентированное программирование на языке Java для Android, основы информационной безопасности, ознакомление с системами управления базами данных на примере SQLite. Занятия проходят два раза в неделю на базе специально оборудованных классов в помещениях общеобразовательных школ и лицеев. В конце курса выпускники защищают собственные проекты - мобильные приложения для Android.

Все обучение бесплатное, нужно только пройти предварительный отбор и пройти тестирование, по результатам которого будут определены лучшие претенденты, зачисленных в "Samsung IT-школу". Занятия проходят два раза в неделю в течение одного учебного года - обычно в современных компьютерных классах, специально оборудованных компанией Samsung.

"Хотя пандемия заставила разработать решение для комбинированного обучения, сочетая удаленный формат с занятиями в классах. Что никак не может помешать мотивированным личностям получать качественное образование: в этом году уже второй курс завершил обучение и представил результаты своего труда онлайн", - добавляют в компании.

Чтобы стать учеником IT-школы нужно к 20 сентября 2021 года заполнить форму по ссылке. Всем зарегистрированным будут сообщены детали и условия проведения вступительного тестирования. По итогам тестирования ученики получат возможность бесплатно учиться в "Samsung IТ-школе".