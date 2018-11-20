"Самый русский город": известный музыкант разозлил жителей Харькова "комплиментом"

Коллаж РБК-Украина

Артисту напомнили, сколько горя россияне принесли нашей стране

Известный российский музыкант, экс-участник рок-группы "Король и Шут" Александр Леонтьев назвал Харьков "самым русским" среди других украинских городов. Об этом он сказал в интервью изданию "Мой Харьков".

"Нам Харьков всегда нравился. Не приплетая политику, я родился в СССР, для меня мы все равно, конечно, братья. Хотя сейчас, сами понимаете, много чего, конечно, происходит уже много лет. Без обид, но Харьков, наверное, среди городов самый русский. Может потому, что близко к границе. Как-то Харьков производит впечатление, ну не будем говорить российского, советского города. Тем более, здесь так и осталось все более-менее похожим на то, что было", - сказал рокер.

Правда, такой "комплимент" от музыканта разозлил жителей Харькова.

"По новой начинается старая песня "Мыжебратья". А вот фиг вам! Слишком много горя вы принесли нашей стране, чтоб вообще рот здесь раскрывать о русскости!" - написала одна горожанка.

"Мало кто и что считает. Харьков - это Украина!" - отметил Сергей Медведев.

"От Харькова руки прочь!" - обратилась к российским артистам Яна Эврикова-Трофименко.

Ранее одиозный российский певец Филипп Киркоров заговорил о "притеснении русскоязычных" в Украине.

Напомним, шоумен, волонтер и общественный активист Сергей Притула назвал главную ментальную разницу между украинцами и русскими.

Видео: РБК-Украина