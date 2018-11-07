Киркоров заговорил о "притеснении русскоязычных" в Украине

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Филипп Киркоров снова затянул песню о "братских народах"

Одиозный российский певец Филипп Киркоров считает, что русскоязычным артистам не разрешают выступать в Украине. Об этом он сказал во время недавнего выступления Таисии Повалий в Москве.

Отметим, что во время своей речи артист перепутал киевский Дворец Спорта с Дворцом "Украина".

"Ты стала амбассадором любви, дружбы, красоты и музыки. Я не могу себе представить, чтобы сегодня во дворце спорта "Украина" звучали песни на русском языке, а ты представила целый блок на украинской мове на главной сцене России", - обратился к артистке Киркоров.

Добавим, что на своем концерте в "Кремле" Повалий, которую в РФ называют "объединительцей братских народов", исполняла украинские народные песни "Ой, у вишневому саду", "Цвiте терен" и "Червона рута".

"Народ в "Кремле" не мог сдержать слез, когда артистка исполняла их. За это стоит поклониться в ноги Повалий, потому что она объединяет братские народы, которые политики зачем-то пытаются рассорить", - считает автор издания "Дни.ру" Феликс Грозданов.

Напомним, что в этом году вышла осовремененная версия украинского романса XIX века "В саду осіннім айстри білі". Именно эта композиция легла в основу песни "Вот кто-то с горочки спустился", которую многие считают "достоянием российской культуры".

Ранее Styler рассказывал об украинских песнях, которые россияне цинично присвоили себе.

Видео: РБК-Украина