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Кіркоров заговорив про "утиски російськомовних" в Україні

STYLERКурйози    07.11.2018 - 15:12
Скріншот з відео
Скріншот з відео

Філіп Кіркоров знову затягнув пісню про "братні народи"

Одіозний російський співак Філіп Кіркоров вважає, що російськомовним артистам не дозволяють виступати в Україні. Про це він сказав під час недавнього виступу Таїсії Повалій в Москві.

Зазначимо, що під час своєї промови артист переплутав київський Палац Спорту з Палацом "Україна".

"Ти стала амбасадором любові, дружби, краси і музики. Я не можу собі уявити, щоб сьогодні у палаці спорту "Україна" звучали пісні російською мовою, а ти представила цілий блок українською мовою на головній сцені Росії", - звернувся до артистки Кіркоров.

Додамо, що на своєму концерті в "Кремлі" Повалій, яку у РФ називають "об'єднувачкою братніх народів", виконувала українські народні пісні "Ой, у вишневому саду", "Цвіте терен" та "Червона рута".

"Народ у "Кремлі" не міг стримати сліз, коли артистка виконувала їх. За це варто вклонитися в ноги Повалій, тому що вона об'єднує братні народи, які політики навіщось намагаються посварити", - вважає автор видання "Дні.ру" Фелікс Грозданов.

Нагадаємо, що в цьому році вийшла осучаснена версія українського романсу XIX століття "В саду осіннім айстри білі". Саме ця композиція лягла в основу пісні "Вот кто-то с горочки спустился", яку багато хто вважає "надбанням російської культури".

Раніше Styler розповідав про українські пісні, які росіяни цинічно присвоїли собі.

Відео: РБК-Україна

Новини України Таисия ПовалийФіліп Кіркоров
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