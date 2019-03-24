Самый высокий уровень в Европе: Супрун назвала причины эпидемий в Украине

Уляна Супрун рассказала, почему в Украине высокий процент заболеваемости на корь, туберкулез и другие опасные болезни. По ее словам, одна из основных причин заключается в том, что в течение многих лет продолжалась антивакцинаторская кампания, которая пропагандировалась Россией.

"Мы - европейцы. У нас так же, как в Румынии или в Грузии, или в Италии есть вспышка кори. Потому что 10 лет была кампания антивакцинаторская, которая много раз приходила от нашего не очень "братского" народа - России, который хотел, чтобы украинцы не вакцинировались. А у нас есть проблема из-за того, что люди не вакцинировались", - рассказала Супрун в интервью "Радио Свобода".

Уляна Супрун (фото: facebook.com/ulanasuprun)

Супрун Также отметила, что в Украине самый высокий уровень в Европе по туберкулезу и ВИЧ/СПИДу.

"Высший уровень есть в Молдове, в России. И снова это было через культурные проблемы - люди не имели доступа к медицинской помощи, не могли тестироваться, или у них есть ВИЧ, тогда не было лекарств. Это такие болезни, что этот слой общества, который болеет этими болезнями, не был надлежащим образом включен в медицинской сфере", - отметила она.

Сейчас государство, по словам министра, работает по-другому: существуют отдельные программы, чтобы узнать, кто и как имеет те или иные болезни, и оказать им помощь.

Ранее Супрун заявила, что ее берет злость, когда она видит реакцию украинцев, выраженную в желании покинуть страну, если на выборах победит определенный кандидат.