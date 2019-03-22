ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Календарь выборов
Результаты опросов по регионам Украины
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Развернитесь и уходите: Супрун рассказала, как пережить выборы

STYLERЖизнь    22.03.2019 - 11:22
Развернитесь и уходите: Супрун рассказала, как пережить выборы
Коллаж РБК-Украина

Уляна Супрун объяснила, как вести себя с неадекватными личностями накануне выборов

Уляна Супрун объяснила украинцам, как пережить предвыборное обострение и при этом не впасть в стресс. Об этом она написала на своей странице в социальной сети Facebook.

Уляна Супрун, которая ранее раскрыла украинцам секрет здорового и счастливого долголетия, поделилась советами о том, как пережить напряженный период накануне президентских выборов и при этом сохранить психическое здоровье.

Она отметила, что ближайшая неделя будет очень сложной и в обществе наблюдаются признаки предвыборного обострения, при котором люди начинают вести себя импульсивно, неадекватно и нарушают чужие границы.

Супрун порекомендовала сохранять спокойствие, так как манипуляторы применяют целый арсенал приемов, чтобы вывести человека из равновесия: крик, активные движения, грубое поведение, высказывание личных обид.

"Если есть возможность – развернитесь и уходите. Спорить и доказывать свою точку зрения таким людям нет смысла. Если вы крепкий орешек – можете выслушать человека и даже попытаться его успокоить. Это срабатывает не во всех случаях, но иногда стоит усилий", - посоветовала Супрун.

Развернитесь и уходите: Супрун рассказала, как пережить выборы

Предвыборный стресс (pixabay.com)

Также она рекомендует установить личные границы, которые не будут нарушаться посторонними лицами. Если человек будет держать оборону вокруг собственных принципов – то его сложно будет вывести из равновесия.

Обнаглевших личностей Супрун советует возвращать в реальность, так как их поведение недопустимо и может иметь негативные последствия. В таких ситуациях очень важно не отвечать на агрессию агрессией.

"Повышение голоса, указание пальцем или пренебрежительное обращение может ухудшить ситуацию. Лучше говорите низким и спокойным голосом, не пытайтесь перекричать человека, обращайтесь к нему только после того, как он все выскажет", - предупредила руководитель МОЗ.

Развернитесь и уходите: Супрун рассказала, как пережить выборы

Выборы 2019 могу влиять на психическое самочувствие (pixabay.com)

Она посоветовала избегать контактов тогда, когда надежды на конструктивный диалог уже не осталось, и объяснила, что люди, которые ведут себя неадекватно, могут иметь психические проблемы или расстройство. Таких людей не стоит винить за поведение, так как мы не можем знать, что на самом деле происходит в их жизни. Самое лучшее действие – это обратиться к врачу за профессиональной помощью.

"Позаботьтесь о себе. Общение с агрессивным человеком может стать причиной дополнительного стресса, плохо повлиять на самочувствие и настроение. Не позволяйте негативу оставаться с вами – выйдите на прогулку или пробежку, поговорите с близким человеком", - резюмировала Супрун.

Напомним, ранее мы писали о том, что Супрун рассказала о последствиях вакцинации.

А также рассказывали о том, что Уляна Супрун сообщила, как нужно правильно питаться во время поста.

Выборы 2019: о чем нужно знать всем украинцам Выборы 2019: как голосовать заробитчанам и туристам
Новости Украины выборы 2019Ульяна Супрун
Новости партнеров
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь