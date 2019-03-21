В школе под Львовом подстрелили ученика: кто ответит за ЧП

20 марта в Буской школе №2 школьник получил ранение глаза во время учебных стрельб. Соответствующий пост опубликован в Facebook на странице сообщества "Буск онлайн".

Указывается, что инцидент произошел во время собрания учеников школ района. При проведении учебных стрельб из пневматического ружья ученик Ожидовской школы получил ранение глаза в результате рикошета пули.

"Понесут ли ответственность должностные лица школы, районо, которые организовали стрельбу без надлежащей технической подготовки? Почему эти стрельбы не происходили в должном, приспособленном к этому, тире на базе Буской ДЮСШ?" - отмечается в сообщении.

Скриншот: (facebook.com/Buskcity)

Издание zaxid.net в свою очередь сообщает, что это были соревнования команд юных полицейских, а старшеклассник не пострадал, поскольку пуля была резиновой. На данный момент парень находится дома, пока полиция пытается провести проверку инцидента.

Напомним, что школьников киевской гимназии избивают за еду. Как оказалось позже, случай не единичный и происходит подобное на постоянной основе.

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