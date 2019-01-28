Синоптики предупредили украинцев о резкой смене погоды

Иллюстративное фото: pixabay.com

Уже с этой ночи начнется потепление

В понедельник, 28 января, в Украине будет преимущественно без осадков с переменной облачностью. Этот день будет последним морозным днем января. Уже с 29 числа ожидается значительное потепление.

Осадки в виде небольшого снега ожидаются на востоке нашей страны, а также в Ровненской, Тернопольской, Винницкой, Житомирской и Сумской областях. Небольшой дождь будет в Одесской и Херсонской областях.

В западных областях страны днем температура воздуха составит от -3 до +3 градусов. В ночь на вторник термометры покажут от 0 до -5 градусов.

В северных и центральных областях днем прогнозируется от -3 до +2 тепла. В Черниговской, Полтавской и Сумской областях от -7 до -12 градусов. В ночь с 28 на 29 января температура воздуха составит от -4 до +4 градусов, в Сумской области будет от 0 до -10 градусов - морозы начинают отступать.

В восточной части днем ожидается от -5 до -9 градусов, ночью столбики термометров будут варьироваться в пределах от -11 до -12 градусов. Здесь еще ненадолго сохранятся морозы. Только в Луганской области будет от -4 до -5 градусов.

На юге страны днем прогнозируется от +3 до +5 градусов, в ночь на вторник ожидается от +2 до +5 тепла.

Иллюстративное фото: pixabay.com

В Киеве 28 января будет пасмурно и холодно - от -6 до -13 мороза, в ночь на вторник значительно потеплеет: синоптики обещают от -1 до +2 градусов тепла.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Украине толщина снежного покрова увеличилась на 12 см.

Также мы сообщали, что народный синоптик Леонид Горбань предсказал возвращение лютых морозов уже с 5 февраля.

К слову, синоптики предупредили украинцев о плохой погоде в первый месяц весны.