Синоптики рассказали, когда в Украину вернется тепло

Погода в Украине снова будет аномально теплой после резкого похолодания до -16 градусов, пик которого ждут уже 8-9 января. Синоптики Украинского гидрометцентра и Gismeteo рассказали, когда в страну придет потепление.

Так, по прогнозу Украинского гидрометцентра, тепло вернется уже в понедельник, 10 февраля. В некоторых областях будет до +9 градусов. Тем временем, синоптики предупреждают об ухудшении погодных условий.

Так, 6 февраля, по всей стране ожидается снег, на Востоке и Юге осадков будет больше, а на Закарпатье они маловероятны, в Крыму будет дождь.

Температура по стране днем от +2 до -3, в Крыму +2... +4 на протяжение суток. Ночью ожидается мороз от -4 до -9, кроме южных и восточных областей, где будет +1... -2.

В Киеве в четверг пасмурно, небольшой снег. Днем -1... +1, ближайшей ночью -7... -9 мороза.

Погода в Украине 6 февраля (фото: meteo.gov.ua)

В пятницу, 7 февраля, осадки в виде снега ожидаются на Востоке, Юге, а также в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях. На остальных территориях снег маловероятен.

Похолодание усилится до -1... -5 днем, ночью -7... -10 на Востоке, а на Юге -2... -7, на остальной территории -4... -9 в ночное время.

Погода в Украине 7 февраля (фото: meteo.gov.ua)

8 февраля ожидается пик холодов за всю зиму 2019-2020, осадки не предвидятся. Ночью -11... -15 на Востоке и Западе (Закарпатская, Львовская, Ивано-Франковская, Черновицкая области), на остальных территориях от -6 до -10 градусов. Днем довольно сильный мороз на Востоке (-5... -8), на остальных территориях от 0 до -5.

В воскресенье, 9 февраля, синоптическая ситуация начнет меняться с Запада - ночные морозы спадут на несколько градусов, а днем здесь потеплеет до +2... +5, но до Востока потепление еще не дойдет, где будет до -16 мороза ночью

Погода в Украине 8 и 9 февраля (фото: meteo.gov.ua)

В понедельник, 10 февраля на Западе ночью до -4, а днем будет уже +9 градусов, на Юге, в Центре и на Севере ночью до -6, а днем +3... +7. На Востоке также начнет теплеть, но ночная температура будет еще низкой (-11... -13).

Погода в Украине 10 февраля (фото: meteo.gov.ua)

Синоптики Gismeteo в прогнозе на месяц также указывают, что потепление начнется уже с 9-10 февраля. И в последние две декады февраля сильных холодов уже не будет. Ожидается преимущественно плюсовая температура, осадков будет немало.

Ниже прогноз на месяц для Киева, Львова, Одессы и Харькова на месяц

Погода в Украине на месяц (скрин: gismeteo.ua)