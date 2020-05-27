Синоптики резко изменили прогноз на июнь: будет еще холоднее

Погода в Украине в июне заставит украинцев померзнуть - по крайней мере, в начале месяца. В целом, по предварительному прогнозу синоптиков, первый месяц лета выдастся "скромно" теплым, и достаточно влажным.

Если раньше синоптики прогнозировали, что тепло в Украину придет с первыми днями лета, то сейчас прогноз изменился. Так, ресурс Gismeteo обещает, что начало июня будет похожим на конец мая, но еще холоднее.

Если в последние дни весны температура будет в пределах +13+20 (зависимо от региона), то в первые пять дней июня вероятны и +11 днем в Киеве, максимум - до +20 на Юге.

К 6-7 июня столбик термометра доберется до +20 и даже немного выше, а вот пик температур ожидается в средине месяца (+25+29). Вторая половина июня обещает быть умерено теплой с +18+23 градусами.

Погода в Киеве на месяц (скрин: gismeteo.ua)

А вот синоптики Accuweather более оптимистичны на начало лета. По их прогнозу, в первую неделю июня температура будет +18+23 градуса. Но существенного тепла в течение месяца, по крайней мере в столице, не будет - максимум +26 градусов.

Что касается осадков, то их количество будет средним для июня, но первая неделя месяца обещает быть влажной.

Народный синоптик Леонид Горбань считает, что лето в Украине в этом году будет дождливым, по крайней мере, первые два месяца. А вот в августе придет жара и засуха.

Ранее мы писали, что град на Закарпатье полностью уничтожил будущий урожай.

Также сообщалось, что синоптик назвала области, где резко сменится погода.