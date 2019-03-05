Сиси красивые: всплыла пикантная деталь о женихе MARUV

MARUV познакомилась со своим женихом, когда была участницей группы The Pringlez

MARUV, финалистка Нацотбора на Евровидение 2019, познакомилась со своим будущим женихом Александром Корсуном еще во время учебы в институте. Об этом сообщают росСМИ.

В то время Аня Попелюх (MARUV) пела в своей первой группе The Pringlez. Пиар-менеджером группы стал Александр Корсун, который окончил тот же вуз, где училась певица - Харьковский политехнический институт.

Но молодые люди познакомились не в стенах ВУЗа, а в караоке-клубе, где тогда Аня подрабатывала вокалисткой. С первого взгляда между ними прошла искра, и завязался бурный роман.

Стоит отметить, что певица стала представляться фамилией Корсун после того, как съехалась с Александром. Но по паспорту она пока остается Попелюх, поскольку свадьбы еще не было.

Два года назад группа The Pringlez решила переехать в Киев и кардинально изменить имидж и репертуар. Так появилась MARUV. При этом парень певицы продолжает заниматься ее пиаром.

Александра не смущает, что его девушка выступает и снимается в клипах в откровенных нарядах.

Стоит отметить, что бабушка Ани тоже не стыдиться внучки.

"Что такого? Сиси красивые. Пусть показывает!", - заявила бабушка певицы.

Напомним, что Андрей Данилко резко высказался о MARUV.

Ранее сообщалось, что стало известно о том, сколько MARUV зарабатывает в России.

Мы также писали о том, что MARUV получила в России музыкальную награду ZD AWARDS-2018.